Llegan las "Buenas personas" al Festival WIT

El Hotel Demetria (Av. La Paz 2219) recibe este fin de semana la obra de teatro “Buenas personas”, protagonizada por Arcelia Ramírez y Odiseo Bichir, quien ofrece detalles de este montaje dirigido por Diego del Río y bajo la dramaturgia de David Lindsay Abarire.

El elenco también se compone por Montserrat Marañón, Concepción Márquez, Cuauhtli Jiménez y Fabrina Melón. La puesta en escena reflexiona sobre el destino y hasta qué punto cada individuo controla el propio, si son las decisiones lo que lleva al sujeto a ser 100% responsable de lo que sucede en su vida o será que la suerte o las coincidencias influyen.

Odiseo detalla respecto a este planteamiento del montaje: “Vivimos en una sociedad donde parece que las oportunidades no llegan para todos, que parece que no todos tienen las herramientas suficientes para aprovechar lo que se les presenta, como si el factor suerte fuera determinante de pronto para conseguir realizar tus sueños o vivir en paz con lo básico”.

Agrega: “Nos hemos envenenado por todos lados, por decenas de años hemos estado consumiendo basura en todas partes de todas formas, colores y sabores y esto ha provocado que tengamos una sociedad muy conflictiva con grandes problemas de odios automáticos, de atacar inmediatamente y sin pensar dos veces: ‘a la hoguera con esto, fuera de mi vida, no quiero saber de tu gente, los que son como tú, los que tienen el color de piel que tú tienes, los que hablan distinto a como hablo a yo, los que visten ropas que a mí no me gustan’… Esto es muy triste y una locura mortal porque nos estamos haciendo pedazos”.

Más allá de las etiquetas

El público conocerá a “Margarita” (Arcelia), quien fue despedida de su trabajo en una tienda de autoservicios. A días de ser desalojada de su departamento en la colonia Nezahualcóyotl, “Margarita” contacta con “Miguel” (Odiseo), un amigo de su pasado que logró salir de la colonia, ir a la universidad y que ahora es un exitoso doctor.

“Yo soy ‘Miguel Díaz’, un doctor de prestigio, admirado y reconocido, resulta que fue pareja, muchos años atrás, en la preparatoria, de ‘Margarita Rojas’. Mi personaje tiene la vida resuelta -aparentemente-, se podría pensar que tuvo mucha suerte, pero él no lo cree, está convencido que más que suerte ha sido trabajo duro y sin descanso desde que tiene memoria para lograr conseguir mejorar su vida, él se ha ganado la posición que actualmente disfruta y tiene al lado a una esposa encantadora”.

El actor señala que su personaje se muestra leal y generoso, pero el espectador se cuestionará, conforme el desarrollo de la trama, si en verdad “Miguel” es una buena persona o esconde algo más. La duda surgirá, ¿es una pérdida de tiempo etiquetar a la gente como buena o mala con sus contrastes, debilidades y virtudes?

“Mejor tratar de resolver los grandes y graves problemas que enfrentamos todos los días en nuestra comunidad, resolviéndolos unidos, no separados, no aislados y no peleados, porque padecemos mucho de odio, rencores, resentimientos, discriminación, abuso y violencia contra quien creemos que no puede devolvernos el golpe, tenemos una sociedad enferma de dolor y cicatrices no cerradas”.

A la par de este montaje, Odiseo continúa con sus presentaciones de “La Dama de Negro”. “Buenas Personas” seguirá de gira al interior de la República Mexicana, pues en Ciudad de México culminaron la temporada el pasado 7 de octubre y están a la espera de saber si volverán a abrir una nueva en el Teatro Milán.

Festival WIT, arte consolidado

La directora del Festival WIT detalla las novedades de la octava edición, en la que diversas ramas del arte convivirán.

En su octava edición, el Festival WIT de diseño muestra por mucho una evolución en su contenido y su directora, Daniela Cordero, explica el crecimiento que este encuentro creativo ha tenido desde su nacimiento en el Hotel Demetria (Avenida La Paz 2219).

El programa de este año apuesta por una convivencia multidisciplinaria con presentaciones literarias, el Salón Don Julio con diseño en cristal, mercado de arte, teatro, música, conferencias, lecturas dramatizadas, mesa redonda sobre procesos creativos, pabellón de ilustración, así como muestras de arte decorativo y popular, que durante el 3 y 4 de noviembre serán actividades abiertas al público. Para conocer el programa completo visita www.hoteldemetria.com.

“Desde la edición pasada integramos actividades para formar un festival de arte completo, con exposiciones, convocatorias, música y teatro. Ahora seguimos en la misma línea con las cuatro disciplinas de arte que manejamos”, explica Daniela Cordero al señalar que las obras tridimensionales también participarán.

Entre los artistas que participan en esta edición otoñal, figuran personalidades como la curadora Mónica Espinel, el músico Jay Jay Johanson, Jorge Natera, Andrés Alejos, el maestro artesano Porfirio Bautista, la actriz Ofelia Medina, así como sus colegas Arcelia Ramírez y Odiseo Bichir.

La coordinadora añade que una de las fortalezas del festival recae también en la respuesta a las convocatorias e invitaciones que WIT hace al talento internacional, nacional y local, pues los artistas han hecho del encuentro una plataforma para unificar a las diversas disciplinas de expresión, estilos y generaciones.

“Los diseñadores ya nos esperan, para nosotros también es más fácil invitar a nuevos y consagrados talentos. También pensamos en hacer esto más dinámico para el público, ahora tenemos teatro con Arcelia Ramírez y Odiseo Bichir, que estarán en la galería, está el concierto con Jay Jay Johanson y la lectura dramatizada con Ofelia Medina, aprovechamos el espacio con ellos, lo íntimo que esto resulta enriquece a WIT”.

En este sentido, Daniela Cordero resalta la experiencia que obtienen los artistas y principalmente el público: la posibilidad de disfrutar el arte en formatos poco habituales fuera de un recinto musical, un teatro, museo o galería tradicional.

“En cada edición hemos reforzados nuestro carácter como festival, entendemos qué es lo que queremos proponer. En la primera edición iniciamos como feria de diseño y ahora es totalmente un festival”.

¡Asiste!

“Buenas personas” con Aracelia Ramírez y Odiseo Bichir, en el marco del Festival WIT/ domingo 4 de noviembre/ 18:00 horas/ Hotel Demetria/ Entradas en la librería del recinto y a través de la plataforma boletia.com, con costo de $600 pesos.