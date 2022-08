Lo que comenzó como una tesis para la licenciatura de Letras Hispánicas se ha convertido en el montaje escénico “Te adivinaba en todo y en todo te buscaba”, proyecto que mañana 18 de agosto llega a la Casa de la Cultura Jalisciense Agustín Yáñez con un formato teatral y de diálogo que pondrá sobre la tarima la vida y legado poético de los escritores españoles Federico García Lorca y Rosalía de Castro.

Berenice González Godínez, creadora de este montaje, relata que tras trabajar su tesis y defenderla en su egreso de la Universidad de Guadalajara, es que decidió llevar este trabajo al terreno físico e ir más allá de lo académico, por lo que en compañía del actor español Franco Méndez, lograron aterrizar este montaje que justo tendrá su estreno el 18 de agosto, considerado como el aniversario luctuoso de Federico García Lorca, desaparecido y asesinado durante la Guerra Civil Española en 1936.

“Planeamos que podríamos hacer una presentación para dar a conocer a estos autores, pero también la relación que hay entre ellos, porque lo que revisé e investigué para mi tesis es muy poco conocido tanto en México como en España, porque son autores de distintos siglos, Rosalía de Castro del siglo XIX y Federico García Lorca del siglo XX, pero su misma poesía dice la unión que tuvieron”.

Una sorpresa literaria

Berenice González, quien asegura que por ningún momento pasó por su mente enfocarse al quehacer escénico, indica que “Te adivinaba en todo y en todo te buscaba” será una propuesta diferente, que si bien nació desde la perspectiva académica, con esta oportunidad de llegar a la tarima busca acercar al público a la extensa historia que ambos autores tuvieron, al referir que la obra de García Lorca fue altamente influida por la visión de Rosalía de Castro.

“Para Federico García Lorca, Rosalía de Castro fue una gran inspiración poética, le dedicó poemas y canciones, esta relación nos pareció muy interesante, el poderla compartir en esta charla-teatro en Guadalajara, llevar esta combinación de teatro con charla y poder contarle a la gente desde una manera más cercana esta historia, entrelazarla con la literatura, con la poesía, con la misma biografía de estos escritores”.

El cartel con el que la Casa de la Cultura Jalisciense invita a “Te adivinaba en todo y en todo te buscaba”. CORTESÍA

Poesía para todos

Berenice González indica que este formato escénico, en el que se adentrará por primera vez, tendrá una variedad de presentaciones con declamación, con escenas y fragmentos de las obras de Federico García Lorca como “Bodas de sangre”, por ejemplo, además de que durante este montaje también habrá música en vivo con viola con canciones del autor español.

“En el sistema educativo no hay como un acercamiento tan directo a los autores. A Lorca lo retomé en la licenciatura, lo leí más, a Rosalía de Castro la conocí en la licenciatura. De Lorca me llamó mucho la atención su biografía, la situación que vivió con el fusilamiento en la Guerra Civil Española, todo el misterio que envuelve a su muerte y su vida. De Rosalía Castro, me llamó la atención por ser una escritora del siglo XIX, que defendió mucho a su tierra Galicia, le volvió a dar ese lugar a la lengua gallega y sobre todo defendía el valor de ser escritora en el siglo XIX, tenía ese corte feminista, obras que en su momento no se reconoció como debería”.

Puntualiza que si bien se conoce a grandes rasgos la obra de Federico García Lorca y Rosalía de Castro, este montaje impulsado por Berenice González y Franco Méndez está pensando para que no solo los conocedores de estos autores queden maravillados y descubran más aspectos pocos conocidos, pues la intención es que el público ajeno a estos personajes también se acerque a este nicho literario sin las etiquetas del estudio académico.

“Por eso decidimos que fuera charla-teatro, que a partir de la conversación podamos profundizar y explicar un poco de sus vidas sin que sea alto tango literario o ficcional, que esto sirva para compartir los poemas, como complemento”.

El Dato

Agéndalo

“Te adivinaba en todo y en todo te buscaba”, charla-teatro por Berenice González y Franco Méndez, a las 19:00 horas, este 18 de agosto en la Casa de la Cultura Jalisciense Agustín Yáñez, ubicada en Calzada Independencia, frente al Núcleo Agua Azul. Acceso libre con aportación voluntaria. Más información en Facebook: Berenice González Godínez–Autora.