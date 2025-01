Luego de varios ensayos y cuentos, que lo hicieron ganador del Premio Nacional de Cuento “Agustín Yáñez” y múltiples textos publicados a través de diferentes medios, el escritor Juan Fernando Covarrubias presentó su primera novela “Nada que salvar”, la cual gira en torno de “Lino Waleski” (un hombre ya mencionado en los cuentos de Covarrubias), quien emprende la búsqueda de una mujer en una ciudad que se encuentra llena de desconcierto y anarquía (en ella existen alteraciones en los tiempos de los semáforos, los nombres de las calles y las avenidas cambian constantemente).

Este es el escenario en donde “Lino” intentará ponerse a mano consigo mismo, con su pasado y su futuro, utilizando únicamente su memoria, un mapa y la compañía de un perro amarillo.

La librería del Hotel Demetria, en la colonia Americana, fue sede de dicha presentación, la cual contó con la participación de Jorge Díaz, director de Libros Invisibles, la escritora y profesora María Cervantes y el escritor Alfredo Cedillo, quienes brindaron sus aproximaciones y recomendaron ampliamente la lectura de esta novela inmersiva.

“‘Nada que salvar’ cuenta una historia y la cuenta bien. Es un guiño del gran escritor que es Fernando. Tiene trama para dar y repartir, es prácticamente una oda a la memoria”, comentó Jorge Díaz.

Por su parte, la escritora María Cervantes enfatizó en que esta novela exige a los lectores toda su atención, los hace parte de la historia y busca que utilicen su lado más “detectivesco” al momento de leerla: “El escritor sabe que los lectores serán capaces de completar este rompecabezas.”

Alfredo Cedillo reunió diversas referencias que pudo encontrar dentro de la novela y recalcó que “a pesar de la inspiración evidente que existe dentro de ella, ‘Nada que salvar’ es única, tanto así que no puede ser catalogada por sí misma y serán los lectores quienes considerarán en donde encasillarla”.

Finalmente, Fernando Covarrubias compartió que el proceso de edición fue largo, sin embargo, dijo sentirse satisfecho con este proyecto. Además, brindó a la audiencia las grandes virtudes que acompañan a la escritura: “La literatura tiene sus bondades, una de ellas es que me ha permitido saldar deudas con escritores y libros que anteriormente me han inspirado, además, me permite conocerme mejor, sólo la escritura me ha dado la oportunidad de entenderme”.

Covarrubias agregó que esta novela es la primera parte de una trilogía que se denominará: “El tríptico del desaliento”.