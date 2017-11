Lipovetsky, reflexionar sobre el individualismo

El filósofo francés Gilles Lipovetsky regresó a Guadalajara para participar en el coloquio “Los acosos de la civilización: de muro a muro”. En particular, el pensador tuvo actividad en las mesas de diálogo “Solidaridad y corresponsabilidad”, con Eufrosina Cruz y Rob Riemen; además de “Intercambios culturales y desarrollo”, con Ana Elena Mallet, Patrick Charpenel, Claudia Anzani y Néstor García Canclini, esta última con un perfil más interdisciplinario.

Autor de “La era del vacío”, “El imperio de lo efímero”, “El Occidente globalizado” y “La felicidad paradójica”, entre otros, ha sido catalogado como uno de los más destacados pensadores del postmodernismo, crítico del hiperindividualismo y de la sociedad de consumo contemporánea.

Sobre el momento político que vive Estados Unidos y su natal Francia, el escritor comentó en entrevista sobre las recientes elecciones presidenciales en ambos países (en noviembre de 2016 en EU y a mediados de este año en Francia): “Las elecciones de Trump y Macron son dos polos que muestran lo positivo y lo negativo. Trump, por supuesto, lo negativo de la democracia, con un populismo desde las élites. Macron es más liberal. Pero el fenómeno de Trump también está en Europa, es una especie de enfermedad de la democracia”.

"En 100 años puede que ya no existan los libros, y no pasará nada. No será una tragedia. La tragedia sería que ya no se leyera".

Lipovetsky comentó el modelo de gobierno que ha tenido Donald Trump: “Gobierna de una manera grotesca, muy vulgar. No tiene idea del papel que juega Estados Unidos en el mundo, ni de política internacional o historia”.

Uno de los temas de los que versó la mesa de diálogo en la que estuvo fue la solidaridad tras el sismo del 19 de septiembre: “Veo lo sucedido con esa solidaridad como otra manifestación del individualismo. Hay una visión romana, católica, del individualismo como egocentrismo. No sólo es eso… Esta solidaridad es positiva, sí, pero no es suficiente. Sucede durante unas horas o unos días, en situaciones como la de México, que pasa también en otros países cuando hay cataclismos”.

Los libros: objetos de consumo y entendimiento

A propósito de su presencia en la FIL, el filósofo comentó: “Cuando se compra un libro es un objeto de consumo. Pero leerlo no lo es. Incluso puede haber gente que los compre y nunca los lea, seguro sucede. Pero el acto de lectura es diferente al del consumo comercial: es entender, tomar notas”.

Respecto al robo de libros, un fenómeno constante en la FIL, Gilles agregó: “En Francia, después del 68, hubo una librería anarquista en la que editaban también libros revolucionarios, antisistema. Allí los jóvenes iban y robaban los libros, con la certeza de que no iban a llamar a la policía. Lo que sucedió fue que la librería terminó por cerrar. Era un negocio también. Existen bibliotecas, pero es un amor por el libro como un objeto, no por la lectura”.

De los libros como objetos y su posible sustitución por lectores electrónicos, comentó: “En 100 años puede que ya no existan los libros, y no pasará nada. No será una tragedia. La tragedia sería que ya no se leyera”.