Los autores y especialistas en temas de política y sociedad, Jorge G. Castañeda y Joel Ortega Juárez, han publicado a través de Debate, su reciente libro “Las dos izquierdas”, un texto que resulta oportuno ahora que se acercan las elecciones presidenciales y donde es justamente la izquierda quien gobierna actualmente desde la silla presidencial. La obra destaca que la historia de la izquierda en México es la historia de dos corrientes: la que proviene de la Revolución Mexicana y la que ha buscado deslindarse de ella y de los gobiernos que de ella emanaron. Al respecto, Jorge G. Castañeda dialoga con EL INFORMADOR.

“Joel Ortega y yo sacamos ahora el libro porque pensamos que puede ser útil, sobre todo para la gente joven que va a votar, no necesariamente por primera vez, pero digamos que son gente que no vivió las épocas anteriores al año 2000 de la izquierda mexicana, así que es para que conozcan en qué contexto histórico se da la elección de este año”.

Expresa Castañeda que lo que se plantea en este texto es que a partir de la Revolución y de 1919 cuando se funda el Partido Comunista mexicano, surgen dos corrientes de izquierda. “Desde luego se podría hablar de otras corrientes o se podría utilizar una clasificación o taxonomía diferente, pero nosotros utilizamos esta de dos izquierdas. Una que es la independiente, la cual no está asociada al Gobierno de México en ninguna de sus manifestaciones a partir de la Revolución. También está la otra izquierda, a la que llamamos la de la Revolución Mexicana, que es ese sector que surge de ahí y que va a acompañar a los regímenes de Obregón, Calles y Cárdenas, y luego de los gobiernos del PRI, que nunca gobernará realmente, que nunca estará en el poder, sino que acompañará al poder, pero que nunca será una izquierda que rompa, que critique, que denuncie o que se deslinde de los gobiernos emanados de la Revolución”.

Hasta 1987, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y varios otros de la corriente democrática del PRI rompen con el partido y con el Gobierno de Miguel de la Madrid y forman un frente democrático para presentar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia y a partir de ese momento cambia todo.

Utopía contra realidad

Castañeda refrenda que lo que se narra en este libro es lo que sucede desde 1919 hasta 1988 donde claramente había estas dos corrientes de la izquierda en México. En esta retrospectiva sobresale el concepto de utopía, acerca de lo que debería reflejar la izquierda con lo que en realidad ha desarrollado o forjado.

“Las dos corrientes como toda izquierda en el mundo, tienen una. La utopía de la izquierda de la Revolución Mexicana era que se volvieran realidad las aspiraciones de la propia Revolución, que se aplicaran en los hechos los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución de 1917, que hubiera una ‘verdadera’ reforma agraria, una ‘verdadera’ soberanía y una ‘verdadera’ fuerza obrera con libertad para los obreros. Su gran crítica o deslinde con los Gobiernos del PRI, fue siempre que habían traicionado, que se habían alejado o que no habían cumplido con las promesas de la Revolución. Mientras que la izquierda independiente, decía: ‘nosotros no somos adeptos de la Revolución Mexicana, no queremos que se cumplan sus preceptos, queremos otra revolución’”.

El Gobierno actual, el de Andrés Manuel López Obrador, comulga con la izquierda de la Revolución Mexicana. “Lo que nosotros sostenemos es que a partir de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, la formación del PRD justo después y la incorporación a ese partido de todas las fuerzas de izquierdas que se sumaron a esta candidatura, confluyen no en una situación de iguales, sino donde la izquierda de la Revolución Mexicana, personificado por Cuauhtémoc, hijo del general Lázaro Cárdenas, se traga, engulle y fagocita a la izquierda independiente y en ese gran frente que se vuelve el PRD, se vuelve dominante la izquierda de la Revolución Mexicana”, acota el especialista.

“Cuando López Obrador llega a la Presidencia del partido en 1997, ese devoramiento de la izquierda independiente ya se había terminado. Todavía Cuauhtémoc será candidato en el año 2000, pero realmente a partir de ese momento el que manda es López Obrador” y la ideología que mandará es la de la izquierda de la Revolución Mexicana, la cual se hará presente en las candidaturas de López Obrador en 2006, 2012 y 2018, esta última donde Obrador obtiene el triunfo como Presidente. Castañeda espera que este libro sea un documento importante para el contexto actual donde las nuevas generaciones saldrán a votar.

Sin maniqueísmos

Jorge Castañeda y Joel Ortega, cuentan una perspectiva nueva

En una de las naciones más desiguales del planeta, la lucha por abatir la injusticia ha moldeado su historia, sus instituciones, su carácter y, por ello, su esencia misma. Este libro relata la historia de aquellos que han entregado su vida para construir un México menos injusto. Pero también cuenta la historia de sus contradicciones y errores.

Perfil

¿Quién es Jorge G. Castañeda?

Jorge G. Castañeda (Ciudad de México en 1953), es una destacada figura del ámbito público, fue secretario de Relaciones Exteriores de México (2000-2003) y buscó convertirse en candidato independiente a la Presidencia de la República. Por más de 25 años ha sido profesor en la UNAM, y actualmente es catedrático en la Universidad de Nueva York. También es articulista de los diarios El País y de la revista TIME; es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, de la American Academy of Arts and Science y de la American Philosophical Society.

Entre sus libros, traducidos a varios idiomas y publicados en América Latina, Estados Unidos y Europa, destacan “Límites en la amistad: México y Estados Unidos”, “La utopía desarmada”, “La vida en rojo: Una biografía del Che Guevara”, “La herencia: Arqueología de la sucesión presidencial en México”, “Somos Muchos: Ideas para el porvenir”, “La diferencia: Radiografía de un sexenio”, “Ex-Mex: From Migrants to Immigrants”, “¿Y México por qué no?”, entre otros.

CT