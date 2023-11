A pocos días de que comience la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), a desarrollarse del 25 de noviembre al 3 de diciembre, donde la Unión Europea funge como invitada de honor, EL INFORMADOR conversó con la directora de la fiesta literaria, Marisol Schulz, quien habla sobre esta edición que será la primera sin la presencia de Raúl Padilla López, quien falleció en abril de este año.

“Para nosotros es una ausencia que nos golpea y que nos duele mucho. Él fue una guía, un mentor que estuvo al frente de muchas de nuestras actividades, pero precisamente por la manera en la que él creó la FIL y cómo la fundó y llamó a sus colaboradores, la feria puede continuar porque él tuvo confianza en el trabajo de todo el comité organizador y pues hemos cerrado filas tanto nosotros como la Universidad de Guadalajara y realmente la feria sigue sólida”.

En ese sentido, destaca que la FIL tiene un programa “que para mí gusto es espléndido porque viene la Unión Europea con más de 70 escritores, porque tenemos una cantidad interesante de presentaciones de libros de los autores más relevantes tanto nacionales como internaciones y porque continúan nuestros programas icónicos tanto del festival literarios como de FIL Ciencia, FIL Niños y FIL Pensamiento, por supuesto, nuestra área de profesionales está fortalecida”.

En cuanto a honrar la memoria de Padilla, destaca que habrá un homenaje el domingo 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Auditorio Juan Rulfo en la planta baja de Expo Guadalajara. Será un evento de casi dos horas donde participarán José Trinidad Padilla López, Ricardo Villanueva Lomelí, Ruth Padilla Muñoz, Sergio Ramírez, Federico Reyes Heroles, Gautier Mignot, Silvia Lemus, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín. Marisol Schulz junto con Nicolás Alvarado, moderarán el conversatorio.

Solamente se dará este homenaje en el marco de la FIL 37. “Pensamos que no podíamos estar repartiendo el homenaje en distintas partes, sino hacer un homenaje enorme al legado de Raúl”. Sobre si en este evento habrá algún anuncio especial, por ejemplo, el desarrollo de un premio que lleve su nombre o alguna otra actividad, Marisol responde: “De momento no, sólo será el homenaje como tal y ya lo demás se valorará a futuro. Claro que vamos a hacer algo en memoria del licenciado, pero lo estamos valorando con la universidad, por eso es que esto trasciende a la FIL en el sentido de que mucho de lo que vamos a hacer será en realidad en otro espacio que no necesariamente es la feria”.



Tiempos electorales

Si bien la feria siempre es un espacio al que acuden importantes figuras del mundo de la política, este año no será la excepción debido a que es un año electoral. En ese sentido, destaca Marisol que desde siempre las grandes figuras políticas acuden a la FIL porque les interesa el foro: “No hay que olvidar que durante nueve días estamos siendo el centro de atención del país en cuanto a medios y muchas actividades, simplemente que tengamos a más de tres mil medios presentes en nuestra sala de prensa, habla de eso, de cómo está puesta la atención en Guadalajara con la FIL y eso, por supuesto que cualquier político quiere aprovecharlo”.

Resalta que de momento no tiene mayor información sobre la presencia de candidatos o precandidatos que vayan a estar. “Se ha invitado a mucha gente, pero la única que confirmó y no ahorita, sino mucho antes, fue Xóchitl Gálvez, no había confirmado siendo candidata, sino previamente como senadora”.

Aún se desconoce si Claudia Sheinbaum estará presente, pero en el foro de Mujeres y Poder participará Amalia García.

Como parte del programa FIL Pensamiento, Xóchitl Gálvez estará presente en el panel: Retos en la política pública para impulsar los objetivos del desarrollo sostenible en México, el lunes 28 de noviembre, a las 13:00 horas, en el Salón México I, del hotel Barceló. También estarán presentes en ese conversatorio Patricia Armendáriz, Margarita Zavala y Soraya Pérez Murguía.

Entre las figuras que estarán presentes y que suelen ser atractivas para el público, están: Denise Dresser, Katia D’Artigues, Alan Estrada, Guillermo Arriaga; así como personalidades como Joaquín Almunia, político español, ex vicepresidente de la Comisión Europea, Luis Donaldo Colosio Riojas y Clara Brugada, entre otras.

Finalmente, la directora de la FIL recordó que este año se llevará a cabo un homenaje a “Mafalda”.

Invitados de honor de 2024 y 2025

En 2024 España será el país invitado de honor de la FIL mientras que la ciudad de Barcelona será la invitada del 2025: “Desde febrero de este año se firmó con el Ministerio de Cultura de España y recientemente, ahora en octubre, yo tuve un viaje a Barcelona y en la alcaldía dimos a conocer esta noticia, vamos de lo macro a lo micro”.

Sobre si Barcelona tendrá presencia como parte de la delegación de España el próximo año, resalta Marisol que eso lo definirá el propio país, “pero seguramente sí”. Recordó la directora de la FIL que España ya había sido invitado de honor en el año 2000, pero ya serán 24 años de esto, “así que hay otras generaciones de lectores y que no han visto lo que es la feria, así que valía la pena regresar con España que ha tenido una presencia fundamental”.

Hablemos de seguridad

En cuanto a la movilidad y la seguridad en los días de la feria, resalta Marisol que se reunieron con las autoridades y todo el protocolo está en marcha; agrega que hay estacionamiento no sólo en la Expo, también en Trasloma. Además, en una colaboración con ETN, la FIL tendrá dos autobuses con rutas diferentes que ofrecerán servicio de manera gratuita desde el Centro Cultural Universitario y el Parque Rojo.

¿Qué ha pasado después de la pandemia?

La crisis sanitaria por COVID-19 fue un duro golpe en todas las industrias en el 2020, a tres años de este suceso, Marisol comparte que la feria llega fortalecida: “Va en aumento la presencia de editores, es difícil compararse con el año 2019 porque la propia economía de la industria editorial no está así”. Sin embargo, refiere que el año pasado la feria ya salió con número negros, “la crisis económica de la propia feria se superó el año pasado, con una ganancia mínima, pero salimos en número negros. Yo creo que igual vamos a tener un punto de equilibrio este año donde sí tenemos menos metros cuadrados en exhibición porque no todos los editores han regresado, estaremos a un 90% del espacio que teníamos antes”.

Son aproximadamente 17 mil metros cuadrados, resaltado Marisol que aún en estos días se siguen vendiendo los espacios.

Sobre la inversión para desarrollar la feria y el porcentaje que esperan de recuperación, refiere Marisol que será del 100% “y estamos sobre 120 millones aproximadamente. Por eso digo que es un foco de equilibrio, es decir los ingresos y los egreso estarían más o menos al mismo nivel, con lo cual la feria no deja de ser autosuficiente”.

Señala además que los metros cuadrados se venden en dólares y este año pegará un poco el tipo de cambio, “pero no importa, entre patrocinios, venta de diferentes espacios y salones, más taquilla, llegaremos a un punto de equilibrio”.

Recordó Marisol que el año pasado hubo una afluencia de más de 800 mil personas y calcula que este 2023 se estará superando un poco más la cifra.

