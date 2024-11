El Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG) fue el escenario donde la escritora Karina Barraza presentó su primera novela, “Sombras de otros tiempos”.

En un evento cargado de emoción, Barraza compartió los orígenes de esta obra que, según sus palabras, nació como un reflejo de sus inquietudes.

“Estoy muy nerviosa”, confesó la autora durante la presentación: “La historia narrada no es algo que yo viví, todo me lo imaginé, aunque se basa en una creencia que tengo sobre cosas injustas que muchas mujeres han vivido. Es algo que me molesta, pero que culturalmente se sigue aceptando. Por ejemplo, esa imagen de la mujer caminando siempre detrás del hombre; de ahí surgió el libro. No es en contra de los hombres, pero sí refleja la historia de una mujer llena de sueños que enfrenta muchas adversidades”.

El personaje principal de la novela, Josefina, es una mujer soñadora cuya vida se ve marcada por situaciones difíciles: “Soñamos desde niños: el niño que quería ser bombero, la mujer que quería ser veterinaria… Josefina es un personaje lleno de sueños, y eso es algo con lo que creo que todos podemos identificarnos”, explicó Barraza.

La autora destacó que el proceso creativo fue intenso y profundamente personal: “Este libro es muy mío”, afirmó: “Lo escribí en menos de cuatro meses porque no podía parar. Día y noche estaba escribiendo, y mientras creaba los personajes, experimentaba emociones muy fuertes. Me enojaba, lloraba con lo que les pasaba, aunque yo misma lo estuviera escribiendo. Sentía indignación y tristeza por lo que ocurría, pero también esa conexión profunda me permitió darle vida a la historia”.

“Sombras de otros tiempos” aborda los claroscuros de la vida. “Es una historia con luz y sombra, como la vida de todas las personas. Pasamos por momentos amargos, sentimos que no hay salida, pero también vivimos instantes maravillosos. La novela tiene esa dualidad que todos podemos reconocer”, describió la autora.

Barraza destacó que la obra es accesible y cercana para los lectores, con tramas que pueden resonar tanto de manera directa como a través de las historias que conocemos en nuestro entorno. “Es un libro cómodo de leer y con el que todos podemos identificarnos. Si no es con la trama principal, seguro lo harán con las subtramas. Todos hemos escuchado o vivido algo parecido”.

El proceso de publicación, sin embargo, no estuvo exento de retos. Aunque escribió la novela rápidamente como parte de un taller literario, le tomó dos años llevarla al punto de impresión. “La escribí en cuatro meses, pero el verdadero reto fue dar el siguiente paso. Me emocionaba, pero luego sentía pánico escénico. Ya tenía la novela terminada, revisada, y quienes la habían leído me decían que les encantaba, pero algo me detenía. Creo que fue un temor personal, pero aquí estoy, rompiendo esos miedos”, señaló Barraza con satisfacción.

