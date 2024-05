A pocos días de las elecciones federales y locales para conocer a los nuevos dirigentes políticos que tendrá México, surge literatura de reflexión y análisis para conocer el contexto del país desde las entrañas políticas, es decir, desde la Presidencia de la República. En ese sentido, el periodista y empresario Ramón Alberto Garza, presenta el libro “Dinastías: Dos familias, una nación” donde aborda las implicaciones de dos familias que han sido parte de la vida política nacional desde siempre: los Echeverría y los Salinas, quienes para él y a través de su texto respaldado por editorial Planeta, son los clanes que se han disputado el control de México.

Desde Luis Echeverría hasta Andrés Manuel López Obrador, pasando por Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Ramón externa que vivió en carne propia, con cada Presidente, sus glorias y sus infiernos, así como sus delirios de grandeza, de fortuna y de inmortalidad. Y en ese sentido, la historia política de México, está vinculada con el destino de estas dos familias, con los ideales y las ambiciones muy particulares de dos clanes que, por más de seis décadas, consolidaron las dos dinastías que definieron, moldearon y trastocaron el futuro del país.

Es así que Ramón Alberto Garza ofrece un panorama minucioso de lo que ha ocurrido tras bambalinas en la escena política de México en las últimas siete décadas, descifrando momentos convulsos, como el Movimiento de 1968, el Halconazo, el Zapatismo, los magnicidios de Colosio y Ruiz Massieu, el colapso de la “transición azul”, la crisis del “prianismo” y el agitado cambio de la “Cuarta Transformación”.

“A mí me ha tocado estar 50 años en lo que nos toca como periodistas, estar en la primera fila de la escena política mexicana. Desde los 17 años que entré al periódico El Norte de Monterrey como reportero investigador, era 1973, a la mitad del sexenio de Echeverría, a mí me tocó exactamente entrar en el momento en el que asesinan a Eugenio Garza Sada en Monterrey y a Fernando Aranguren en Guadalajara y justo vienen situaciones muy interesantes aquí (el libro) que nunca habían sido reveladas”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

Ramón señala que como decía Gabriel García Márquez, “en la vida lo importante es saber contar el cuento”, su libro, explica, “es un cuento diferente, no lo vas a encontrar en ninguna parte porque es una tesis mía muy particular, fincada en datos y documentada a lo largo de 10 años con entrevistas con todos los personajes, incluyendo a Echeverría, a Salinas, sus secretarios particulares y los personajes que estaban inmersos. La tesis es muy simple. El conflicto político que tiene a esta país postrado en donde está ahora, no es ninguna confrontación entre el PRI, el PAN, el PRD y Morena, no, es una confrontación entre dos familias, dos clanes políticos que desde 1958, en el sexenio de Adolfo López Mateos, hasta el día de hoy, han disputado el poder de este país”. Señala que el que dos familias busquen el control de la nación desde hace décadas intercalando la banda presidencial, le ha costado a México “sangre, sudor y lágrimas”.

“Las huelgas de 1958 de maestros, electricistas, telefonistas y mineros; el 68, con Díaz Ordaz; los Halcones, en la época de Echeverría y hasta llegar a los asesinatos del Cardenal Posadas, de Colosio y de Ruiz Massieu, todo eso se enmarca en esta disputa donde (en el libro) vienen los personajes y qué se disputó cada quién; además, de cómo cada sexenio tiene sus intereses y sus patas del poder que las cambian a su gusto, o como dicen las sagradas escrituras, ‘a su imagen y semejanza’. Yo lo que pretendo, como digo en la dedicatoria, es para quienes lo vivieron, pero ya lo olvidaron, para que despierten. Y a quienes no lo vivieron, para que lo conozcan, y no opinen… Y mucho menos decidan desde la ignorancia”.

Refiere que la intención es explicar este “cuento” tan complejo desde áreas que no son tan complejas, “pues son intereses fáciles de discernir cuando tienes los datos, y yo, en estos 50 años acumulé muchos”.

Además, Ramón refiere que durante todas estas décadas también se ha confrontado con todos los Presidentes, desde Echeverría hasta la actualidad, pero que hay tres en particular donde se involucró más allá de lo periodístico. Estos fueron Vicente Fox, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, “con ellos tres estuve sumamente involucrado en sus candidaturas y su llegada al poder. He sido testigo presencial de que la banda presidencial está maldita”.

Externa que esos personajes en los que uno cree y que siembran esperanzas en el pueblo cuando se ponen la banda, todo cambia pues el poder los consume.

Recuerda por ejemplo, que tiene casi 40 años de conocer a López Obrador, “de haber tenido una cercana amistad, cuando recién fue Presidente, frecuentemente desayunaba con él para hablar de los temas espinosos como el de Ricardo Peralta (Saucedo), que lo echó fuera porque demostramos que el señor había vendido las aduanas. Pero cuando le mostré a un secretario de Estado con las imágenes metiendo dinero a unas maletas -millones de dólares- demostrando la corrupción y no lo enfrentó… dije: ‘este hombre es de papel’, me levanté de su despacho y me fui, fue a principios del 2020, no volví con él”.

Actualmente, Ramón está inmerso en otra investigación sobre el “huachicol fiscal”, este trabajo ha sido desarrollado por Código Magenta, por lo que como refiere su libro “Dinastías: Dos familias, una nación”: “Sin colorín colorado… este cuento no ha terminado”.

Detalles sobre el autor

Originario de Monterrey, Nuevo León, Ramón Alberto Garza García es periodista, analista político y empresario innovador de los medios de comunicación. Durante 50 años ha sido testigo y actor principal en el acontecer público de México. Es presidente y director de Código Magenta y fue el fundador de Reporte Índigo. Fungió como vicepresidente y presidente de Editorial Televisa, fue director editorial de El Norte y El Universal, así como director fundador de Reforma. En 1993 recibió el Premio María Moors Cabot, el reconocimiento más antiguo al periodismo internacional que otorga la Universidad de Columbia en Nueva York, y en 2007 recibió en Venecia, Italia, el World Summit Award, con el que se distinguió a Reporte Índigo digital como uno de los mejores sitios de internet en el mundo.

CT