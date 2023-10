La escritora y periodista Didí Gutiérrez recientemente publicó “La alegría del padre” (Alfaguara), su primera novela, un texto donde explora la relación entre una hija y su padre cuando éste enfrenta una enfermedad que pone en peligro su existencia. La obra si bien es una ficción, tomó partido a través de escritos que ella desarrolló a manera de catarsis cuando su papá estuvo en una situación similar al ser diagnosticado con cáncer.

La trama se centra en “Abigaíl”, quien acaba de cumplir 18 años y se entera de que podría perder a su padre. A partir de ese momento, esta adolescente furiosa, desenfadada y vivaz, enternecerá al lector con sus recuerdos de infancia, sus emociones intensas siempre cambiantes, sus ganas de pertenecer y entender un mundo que le fascina y le intimida, y al que no siempre sabe muy bien cómo acercarse. En tanto, la relación con su padre se va hilando entre suturas, a veces temblorosas, pero con la certeza del amor como telón de fondo.

EL INFORMADOR conversó con Didí para profundizar en esta historia, que tocará fibras profundas en los lectores: “En efecto, para mí este libro fue como un bálsamo, era yo misma hablando conmigo misma, dándole un poco de orden a todo lo que nos estaba ocurriendo en la familia a raíz de esta noticia que definitivamente cambió para siempre nuestras vidas. Entonces, la única herramienta que tengo para entender mis procesos y lo que pasa son las palabras, es decir, acomodarlas y que vayan adquiriendo un sentido y así poderme mover en el mundo real”.

Expresa que estos escritos se volvieron para ella un amuleto, “como una cábala, como estas cosas a las que de pronto acudimos cuando necesitamos un poco más de sostén. Nosotros, tan insignificantes como seres humanos ante el misterio que representa el mundo y que nos presenta ciertos desafíos, pues a mí siempre me ha gustado, a veces con palabras o a veces con objetos, pensar que no estoy sola. Y en este caso mi libro, esos textos que escribía en el trayecto y el proceso, de alguna forma me sostuvieron”.

Didí recuerda que no tenía en mente que estos relatos que hizo se transformaran en el libro que ahora presenta, pero la decisión de convertirlos en una novela fue porque los primeros textos desaparecieron en un robo, entraron a su casa y se fueron en una computadora. Ella comenzó a escribirlos en 2015 y el robo pasó en el 2018.

“Cuando desaparecen, me doy cuenta que en un ejercicio por recuperar, y ante el vértigo del vacío de que ya no había nada de eso de lo que me había servido como bálsamo y sostén, es cuando veo que la figura (la del padre) que había delineado en esos textos, parecía más un personaje de ficción que la realidad”.

Y es que en esta obra, también habla sobre la responsabilidad que se les da a los hijos por sentada de cuidar a sus padres cuando envejecen o enferman, cuando debería ser una decisión libre y no comprometida, más en un contexto social donde a menudo las figuras paternas están ausentes, pero que cuando se sienten cansadas o enfermas, acuden al cuidado de sus hijos.

Pero este no es el caso personal de Didí con su padre, es ese sentido, ella quiso homenajear la relación de ambos y las cualidades que ella ve en él, como un ejemplo importante en su vida. En ese sentido, los personajes sólo se relacionan con ellos desde el suceso que en la vida real estaban viviendo, desde el tema de la enfermedad y la posibilidad de perder a alguien a quien amas. Confiesa que su padre al leer el libro, quedó conmovido y necesitó de pausas para poder asimilar lo que estaba leyendo. La autora obtuvo un gran aprendizaje de esta novela tanto en técnica como en herramientas para darle paso a sus siguientes textos.

¿Quién es Didí Gutiérrez?

Didí Gutiérrez (Ciudad de México, 1983) es editora, periodista y escritora. Estudió Comunicación en la UNAM y Creación Literaria en la SOGEM. Obtuvo la beca Jóvenes Creadores Fonca, en cuento y novela.

En 2019 ganó el I Premio de Crónica Breve Carlos Monsiváis. Sus textos se han publicado en “Gatopardo”, “Letras Libres”, “El Cultural”, “La Tempestad”, “Hoja Santa” y en las antologías “Cromofilia” (Ediciones Eon, 2010), “No te dejaremos ir” (Producciones Salario del Miedo/UANL, 2020) y “Materna” (Fondo Blanco, 2022).

Su primer libro de cuentos, “Las Elegantes”, se publicó en 2021 por Paraíso Perdido.

¿De qué trata “La alegría del padre”?

“Abigail”, de 18 años, puede perder a su padre tras enterarse que está enfermo. Es así que “La alegría del padre” es una novela que pone en presente la convivencia de una hija con ese hombre al que algunas veces desconoce, con el que muchas otras se ríe y en ocasiones, muy pocas, se molesta. Un amor profundo, con el lenguaje de una chica cuya única opción será crecer.

