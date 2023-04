“Cochabamba” (Alfaguara, 2023) es el título de la más reciente publicación del escritor mexicano Jorge F. Hernández, un libro que no solamente refiere una historia, la de una hermosa mujer nacida en Bolivia que se traslada a París para vivir, es asimismo el relato de la propia construcción del entramado para narrar cuanto acontece, un libro que gana complejidad tras su velo de sencillez léxica.

La historia nos habla de la amistad entre el diplomático francés Xavier Dupont y el escritor, a quien pide escribir la novela de la vida de su madre, Catalina, que nació en Cochabamba, hija de un “oligarca adinerado” que la envía a Francia. Allá, se relaciona con gente como Coco Chanel, Edith Piaf o Albert Camus, y se erige protagonista de un relato “verídico” que surge en sobremesas para volverse “una íntima celebración”.

El modo de contar

En entrevista con EL INFORMADOR, Hernández recuerda cómo se fue estableciendo su estrategia narrativa; así, “tras un descalabro diplomático hace unos años, me sentía derrotado y sin ánimo, así que decidí poner en tinta lo que llevaba 22 años narrando en público. Esta historia la conté en distintos lugares-uno de ellos una preparatoria de Guadalajara, durante una Feria Internacional del Libro (FIL)- y, desde que comencé con eso, decidí ayudar a que la gente verificara que yo no estaba inventando nada”.

Con base en esa idea, continúa el narrador, “debía incluir la novela la sobremesa, lo que comí yo y lo que comió él, lo que él bebió y lo que yo. Y siento que quedé mal con la familia porque tardé más de 20 años en escribirlo. No sabía, al principio, si sería un cuento o algo más extenso. Si la contaba a familiares o amigos, tardaba una hora más o menos. Al ponerlo en tinta, decidí, debía ser tal cual la narro”.

De esta forma, detalla el autor, “debí escribirla como si los lectores estuvieran sentados conmigo a la mesa; ahora, cuando me contó esto Xavier (Dupont), no éramos amigos -después nos volvimos como hermanos-, y siempre hay personas que desean contar su historia para que otro la escriba, pero si bien en un inicio no tenía pensado escribir un libro, había hecho un compromiso”.



Una gran protagonista

Por otra parte, la protagonista, la boliviana Catalina, cuenta Hernández, fue una mujer adelantada a su época, aunque “provenía de un entorno patriarcal, bastante autoritario. El abuelo de mi amigo era un verdadero gandalla; ella rompe con eso al conquistar París y vive un amor perfecto con el conde Dupont, pero de ahí se vuelve una mujer muy libre, y cuando descubre que le era infiel el marido, decide convertirse en amante de Camus, un Premio Nobel de Literatura”.

Asimismo, sin revelar el final, el narrador mexicano establece que “el título lo puse porque ella, la protagonista, tuvo siempre en su cabeza el paisaje de Cochabamba, era boliviana aunque hablara al final con acento francés, no dejó de ser quien era. Asimismo, en cuanto a la belleza, traté de subrayar el hecho de que todas las mujeres, en algún momento de su vida, saben que son ‘la más bella del universo’; sea de niñas o ancianas, recuerdan que movieron montañas o derribaron muros del asqueroso machismo. Esto es un homenaje a todas las mujeres. Y yo, al escribirlo, me descubrí hipnotizado por Catalina”.

Conversación y amistad

De esta forma, se cruza la protagonista con Coco Chanel o Edith Piaf, pero a pesar de reconocer que la novela pudo ser mucho más extensa, Hernández aclara que “le quité mucha paja; al narrarla en público no la alargaba, y al escribirla podía convertirse en una novela enorme si me detenía en detalles históricos o materiales; decidí concentrarme, entonces, en la gran aventura de amor que vivió esta mujer desde los 16 años de edad hasta el fin de sus días”.

Y eso es, después de todo, “Cochabamba”, comenta el autor, “una historia de amor”; pero también un “homenaje a la amistad y la conversación; Xavier y yo terminamos como hermanos. Creo que eso pasa también con la literatura, porque cuando por la madrugada platicas con un libro, estableces una relación con el Gran Teatro del Mundo que no se te olvidará jamás”.



Sobre el autor

Jorge F. Hernández (Ciudad de México, 1962). Es escritor de los libros de cuentos “En las nubes”, “Espejo de historias y otros reflejos”, “Escenarios del sueño”, “El álgebra del misterio” y “Un montón de piedras”, así como de las novelas “La Emperatriz de Lavapiés” y “Réquiem para un Ángel”. Ha publicado ensayos y artículos como colaborador de varias revistas. Fue ministro de Asuntos Culturales de la Embajada de México en España y director del Instituto Cultural de México en Madrid. Actualmente colabora en el diario El País. “Cochabamba” es su más reciente novela.



