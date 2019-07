Libia Brenda va por el Premio Hugo

La Convención Mundial de Ciencia Ficción (Worldcon) se llevará a cabo este año, en Dublín (en agosto). En dicho encuentro se entregan los prestigiosos Premios Hugo, que para esta edición tienen por primera vez a una mexicana nominada. Se trata de Libia Brenda, escritora y editora que nos platicó la historia de cómo nació el proyecto por el cual está en la categoría de Mejor contenido relacionado.

“Una realidad más amplia / A Larger Reality” tiene sus raíces en la convocatoria abierta que John Picacio lanzó, donde convocó a creadores México-americanos o mexicanos (escritores, artistas gráficos o solo seguidores del género) para que acudieran a la Worldcon como parte de The Mexicanx Initiative. La selección incluyó a Alberto Chimal, Raquel Castro, Gabriela Damián y Libia Brenda, entre muchos otros que fueron a San José (California), donde se celebró la edición 2018.

Libia propuso hacer un libro: “Si vamos a ir a la Worldcon, como un grupo, como parte de la iniciativa, estaría bien hacer un libro para conocernos. Para que nos conozcan allá y también entre nosotros. Fue una convocatoria medio rápida, a muchos ni siquiera los conocía. Salió muy bien: todo mundo reaccionó de inmediato, gente amiga se sumó al proyecto, gente que no sabía quién era también. Así nació el libro: ‘Una realidad más amplia / A Larger Reality’”. El resultado se puede descargar de manera gratuita en www.mexicanxinitiative.com.

Además de la escritura, Libia se ha dedicado a la edición, con proyectos independientes y trabajando para casas editoriales como FCE, Castillo y SM: “En este caso son proyectos que hago con amor. Siempre he hecho fanzines, publicaciones independientes. Todo se conjuntó al hacer ‘Una realidad más amplia’”. En la antología, Brenda tiene una historia adaptada a cómic y un cuento escrito ex profeso.

Ya con la antología hecha, Julia Ríos (otra participante) hizo un scrapbook: “Una especie de libro de recortes con ensayos, fotos y entrevistas de quienes fuimos a la Worldcon: ese libro, que contiene la antología, fue el que quedó nominado al Premio Hugo en Best Related Category”, comentó Libia.

Afición por las letras

Sobre los géneros de la ciencia ficción y la fantasía, Libia nos platicó sobre su historia como lectora: “La ciencia ficción y la literatura fantástica siempre han sido parte de mi vida. Casi desde niña leía, sin tener idea de géneros: leía lo que me gustaba y caía en mis manos. La literatura fantástica y de ciencia ficción me gusta mucho porque hay mucha imaginación y muchas posibilidades, que creo que la literatura que trata de ceñirse a un realismo a ultranza no tiene. No solo porque uno puede crear mundos o visitar otros tiempos: también hay una exploración de lo humano que se conecta con muchas cosas”.

Con la nominación, Libia se convierte en la primera mujer nominada a los premios. Previamente solo dos mexicanos han recibido el galardón: Guillermo del Toro por “El laberinto del fauno” y Alfonso Cuarón por “Gravity”.

Reconocimiento compartido

Para la autora, la nominación es un honor por lo que representa en el mundo de la fantasía y ciencia ficción: “Son el premio más importante de la ciencia ficción, el más conocido, el que tiene más arraigo. La Worldcon va para 77 años, los premios también. Tener la nominación ya es un honor”. La nominación la comparte con John Picacio, Julia Ríos y Pablo Defendini. En la categoría compite con Ursula K. Le Guin y David Naimon (por un libro de entrevistas sobre escritura), Jo Walton (por sus memorias de los Premios Hugo), Lindsay Ellis y Angelina Meehan (por un documental sobre “El hobbit”), Alec Nevala-Lee (por un ensayo sobre la era dorada de la ciencia ficción) y con la Organization of Transformative Works.

En la búsqueda de apoyo

Para acudir a Dublín, Libia creó una campaña de fondeo: “Obviamente el viaje es caro, no lo tenía contemplado. Hice la campaña de fondeo y logramos la meta en un tiempo mucho más rápido de lo esperado”. Con la respuesta positiva y la experiencia de la primera antología, la autora y editora emprendió los trabajos para una segunda antología: “Ahora la campaña continúa porque estoy haciendo una nueva antología. La respuesta de la gente cercana ha sido muy buena. Una cosa que me llena de mucha gratitud y felicidad es que gente que ni siquiera me conoce también se emociona, lo comparte, apoyan la campaña. Me sobrepasa, es muy hermoso”. Para donar y conocer el proyecto se puede visitar la página www.donadora.mx/campanas/help-libia-worldcon.

Premiación en la Wolrdcon

La edición 77 de la Convención Mundial de Ciencia Ficción (Worldcon) se celebrará en Dublín, Irlanda, del 15 al 19 de agosto de 2019. La ceremonia de premiación de los Premios Hugo será el 18 de agosto.