Leyendas jaliscienses desde la memoria oral

La voz tiene historia y cada rincón de Jalisco tiene relatos fantásticos, heroicos o sobrenaturales que se pasan de generación a generación, entre abuelos y nietos, entre turistas que descubren los misterios de una localidad a través de personajes y situaciones que marcaron identidad, misterio y que se refuerzan como leyendas década tras década.

El periodista cultural Iván Serrano decidió trazar una ruta que reúne a esos mitos, explorar municipios jaliscienses en los que la tradición oral resiste a desaparecer y que en voz de sus habitantes siguen sorprendiendo y transformándose cada vez que se recuerdan.

“El interés por las leyendas lo tengo desde niño, cuando mis tías, mi papá o mi mamá me contaban estas historias que me parecían increíbles y después en la escuela te pedían investigar, pero nunca pensé que al estudiar periodismo me adentraría tanto en estas historias”, explica Iván al recordar que dentro de sus primeros ejercicios como reportero en Ocotlán le implicó sumergirse en las entrañas de diversos poblados y acercarse más a los cronistas de la región.

Travesía de relatos

A través de la serie sonora “Jalisco. Voces de leyenda”, Iván Serrano propone historias que desde la fe o la incredulidad recuerdan milagros, misterios, finales trágicos, anécdotas de felicidad o moralejas de todo tipo, que se respiran, hablan y escuchan en las 12 regiones del Estado, siendo en esta primera entrega 24 municipios como Ojuelos, Talpa de Allende, Tecolotlán, Tuxpan, Ameca, Tequila, Tomatlán y Jocotepec, entre otros, los que desempolvan estos relatos populares contados en viva voz de sus habitantes.

“Cuando fui a cada lugar me encontré a personas que no sabían las leyendas de su espacio o no querían contármelas porque no se sentían con esa autoridad, pero realmente las leyendas nos las cuentan a todos desde chiquitos, no importa si están bien o mal contadas, pero forman parte de tu identidad porque es un legado sonoro”.

Iván señala que este proyecto realizado desde la plataforma cultural Ciudad Olinka y con apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) de la Secretaría de Cultura, no solo recurrió a la voz de los habitantes, también se “atraparon” a esos sonidos cotidianos de las calles, del repicar de las campanas, de la serenidad o ajetreo de cada espacio.

“Ahora hay una revalorización del sonido, vemos que los podcast tienen mucha fuerza. Yo tenía experiencia en la radio y pensé que era una excelente vía para dar a conocer algo que precisamente se transmite con sonidos, con la tradición oral. Procuré grabar los paisajes sonoros de las plazas, de los ríos, vientos, campanadas de los pueblos, lo fui incorporando a las historias para que cuando lo escuches también puedas remontarte a estos espacios”.

Entre fantasmas, tesoros misteriosos en una cueva, ánimas dolientes en Sayula, historias clásicas y otras inéditas, Iván procuró trazar la ruta con un surtido diverso de perspectivas y épocas, experiencia que confía en poder replicar en próximas entregas o proyectos que sigan recuperando la memoria oral de las calles.

Conócelas

Descubre mucho más sobre la serie sonora “Jalisco. Voces de leyenda” (24 episodios) de Iván Serrano a través de ciudadolinka.com/leyendasjalisco y plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.

