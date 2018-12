Leonardo Padura y los objetos del deseo

El escritor cubano Leonardo Padura trae a la FIL su nueva novela: “La transparencia del tiempo” (Tusquets).

Dentro del género policiaco, con su estilo el autor retorna a su personaje Mario Conde en una trama basada en la búsqueda de una virgen negra: “Hay un elemento que ha sido muy trabajado en la literatura: el objeto del deseo. Es el objeto perdido, detrás del cual van varios personajes. Hay una novela policiaca clásica, ‘El halcón maltés’, al que todo el mundo quiere acceder y todos son capaces de hacer cualquier cosa. Lo tenía en mente cuando escribí esta novela. Igual que en ‘Paisaje de otoño’, donde hay un Buda de oro enterrado y que desencadena la historia que cuento”, platica Padura.

El interés por la virgen es doble, pues además de ser un objeto artístico y religioso hay quien cree que posee poderes: “Aquí se complica el objeto del deseo, porque no solamente hay un elemento de riqueza material, sino también un elemento místico, esotérico, que tiene que ver con los posibles poderes de esta imagen. Entra también un elemento importante: puede haber personas capaces de hacer cosas por puro interés material, pero hay personas capaces de sacrificarse o hacer actos heroicos o deleznables por una creencia, una ideología o una fe”.

Esta característica, Padura la ha explorado en otras de sus novelas, como en “El hombre que amaba a los perros”, en la que explora la mente del asesino de Trotsky: “Lo hizo Ramón Mercader, cuanto mató a Trotsky, lo hizo el personaje de Antoni Barral cuando saca la virgen y se la lleva para que tenga el recorrido histórico que vemos en la novela. En esta historia, en el presente, aparecen una serie de personajes en Cuba que de alguna manera representan una degradación moral en la sociedad actual. Personajes que son capaces de hacer cualquier cosa, incluso engañar a los amigos, mentir, utilizar a los otros, todo con fines que aparentemente son fines muy normales, muy aceptables, cuando en realidad esconden otras intenciones”.

El relato va del presente al pasado para contar la historia del recorrido que ha tenido la virgen negra, desde Europa hasta Cuba “es de carácter histórico y filosófico. Fundamentalmente la tesis de toda la historia que recorre Antoni a través de los siglos es una narración que habla de la relación del hombre y la historia. El hombre como objeto de la historia, movida por ella, por sus deseos, por sus intenciones y por los procesos históricos. Es la intención fundamental de ese recorrido: como ciclos se va repitiendo la historia, siempre va aplastando al hombre. Se repite y aplasta al hombre, se repite y lo aplasta de nuevo”.

Para Leonardo, “somos el resultado de una larguísima historia: en ese proceso uno aprende que somos resultados de esa historia, y que esa misma historia siempre nos persigue, está detrás de nosotros”.

El interés por la historia

Por otro lado, el autor cubano expresa la relación de su literatura con la historia: “Me interesa la historia en la medida en que me sirve para entender el presente. No soy un historiador, no tengo que hacer un estudio con conclusiones sobre el desarrollo de una sociedad, sino que utilizo esas conclusiones que hacen los historiadores para hablar sobre cómo eso influye en la vida de los hombres, cómo influye en el presente. No me interesa la pura novela histórica, del mismo modo en que tampoco me interesa la pura novela policiaca. Asumo la novela como una manera de acercarme a una sociedad, a una realidad: la historia la asumo como una manera de entender el presente”.

El siguiente libro

Leonardo adelantó sobre el libro en el que trabaja: “Este libro posiblemente sea mi libro con una visión más contemporánea de la realidad. La historia comienza en 1990, con referencias al pasado, pero la anécdota empieza allí y avanza hasta el año 2016, con distintos personajes, en distintos lugares en Cuba y fuera de Cuba: tienen encuentros, desencuentros, historias ocultas, traiciones, afinidades, felicidades e infelicidades. Trato de ser lo más abarcador posible en cuanto a las actitudes de los personajes en ese periodo”.

El escritor en la FIL

