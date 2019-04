"Las presencias cotidianas"

Detenerse a mirar lo que otros ojos no ven es lo que impulsó al fotógrafo Alfredo García Andrade a desarrollar su primera exposición individual: “Presencias”, en la que retrata a diversas personas que, por un lado, muestran el colorido de las calles, pero también situaciones cotidianas de precariedad en la ciudad.

La exposición se conforma de 16 fotografías en gran formato seleccionadas por Alfredo García entre su acervo creado durante su labor como fotoperiodista en diversos medios impresos de la Perla Tapatía; el espectador podrá disfrutar las imágenes durante todo el mes de abril, tiempo en el que la exhibición estará montada en el espacio fotográfico de la Estación Juárez de la Línea 2 del Tren Ligero (ascenso en dirección a Tetlán).

García Andrade detalló sobre “Presencias”: “Mi idea es resaltar a todas esas personas que todos los días vemos. Me he movido mucho por el Centro de la ciudad y al ir caminando siempre ves a diversas personas que conviven ahí, indigentes, payasos, vendedores, trabajadores de oficios. Los ves a diario, pero realmente no los observas tan detalladamente, porque quizá ya estás acostumbrado a su presencia”.

En su recorrido fotográfico, el artista visual muestra una mirada más cercana a estos “personajes” que parecieran ser parte del entorno de un sitio tan transitado como es el Centro Histórico, todo desde una mirada que abraza la estética artística con colores vivos y contrastantes entre sí, como una escala de grises que refuerzan la lectura y entendimiento de las imágenes.

“Aunque todos los días vemos a estas personas, mi intención es darles otra vista y en las fotografías de gran formato te das cuenta de quiénes son”, explica al señalar que muchas de estas fotografías son resultado de un momento sorpresivo al caminar cotidianamente por las calles.

“El común de todas las fotografías es que surgen en ese ejercicio de periodismo, a estas personas no las muevo ni un centímetro cuando he tomado las imágenes, son el momento. Veo la escena y la puedo captar en el instante y arriesgarte a esperar a que suceda algo que traes en la mente”.

El fotógrafo añade que con estas fotografías se abre la posibilidad de que el espectador genere una reflexión personal sobre el contacto que puede tener con estas personas, muchas veces en situaciones vulnerables, y dejar atrás la apatía y la indiferencia hacia sus condiciones de vida.

“De esto se trata ‘Presencias’, de darles una presencia a estas personas que seguramente tienen hijos, familia y que una serie de problemas los ha llevado a la calle, algunos viviendo ahí y otros que encuentran su sustento o trabajo ahí también”.

Pasión por la fotografía

Aunque por cuestiones laborales el fotógrafo José Hernández Clairé no podrá asistir a la inauguración de la exposición, un texto de su autoría será compartido para reforzar la pasión fotográfica y periodística de Alfredo García, así como la importancia que tienen las imágenes sociales y urbanas en los espacios públicos de la ciudad.

Agéndalo

Exposición fotográfica “Presencias” de Alfredo García Andrade dentro de la Estación Juárez Línea 2 del Tren Ligero. Inauguración: 5 de abril a las 17:00 horas.