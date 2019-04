Dos miradas a la ciudad

La ciudad se vive de diferentes maneras, y los artistas la ven y recrean con su particular punto de vista. Para generar un diálogo entre dos disciplinas (pintura y foto) y dos maneras de ver el mundo (un extranjero afincado en la ciudad y un local), el Patronato del Centro Histórico de Guadalajara presenta la exposición “De lo público a lo íntimo”, con obra del fotógrafo estadounidense Lance Kozlowski y el pintor mexicano Neftalí Camacho.

Lance platicó sobre su relación con México, en especial con Guadalajara, a donde llegó tras contraer matrimonio: “Llevo aquí 12 años ya. Es agradable, un gran alivio del clima en Estados Unidos. Nunca he vivido en una ciudad tan grande como esta. Las fotografías son sobre vivir en la ciudad”.

Para el fotógrafo y diseñador de formación, exponer junto con el pintor resulta “interesante. El otro artista trabaja con imágenes de gente, sobre todo. Estoy un poco aislado al no hablar muy bien español, por eso me relaciono más con los espacios, la evidencia de la gente y lo que hace”.

Tributos

Algunas imágenes de Lance reflejan parte de la arquitectura tapatía, como el edificio de la Universidad de Guadalajara o una imagen que muestra un par de edificios nuevos en el fondo, con un edificio derrumbado en primer plano: “Es una ciudad muy vibrante, llena de ese tipo de cambio a nuestro alrededor. Es un tributo a esa actividad”, dijo Lance sobre esta última pieza.

Sobre su geométrica fotografía del edificio de la UdeG, comentó: “Estados Unidos no tiene esa historia, muchas de las cosas que se construyeron en el pasado fueron demolidas para construir nuevos edificios. Aquí tenemos un gran homenaje al trabajo de quienes crearon esos detalles en una de las esquinas del edificio, la manera en que se ilumina en la noche es sorprendente. Hay otra foto, un pasamanos de metal al lado de las escaleras, en la misma zona: muestra mucha consideración y respeto por el trabajo hecho a mano. Eso no se ve mucho en Estados Unidos”.

Otra de sus imágenes muestra el interior de un cementerio, con una triada de elementos visuales: la tumba de piedra, árboles de fondo y un perro descansando: “Descubrí la entrada al cementerio por accidente, iba pedaleando. Esta tradición de tumbas que se levantan del suelo, estas construcciones pequeñas es algo que no había visto antes. Fue interesante”.

Retratos tapatíos

Neftalí Camacho presenta cuatro piezas de mediano formato, acrílico sobre tela, que datan de 2011 al 2019: “En esta exposición plasmo escenas de vida nocturna, de reuniones con amigos, de alguna fiesta, en una cantina, cosas así. Es la parte social y un poco underground”. Mientras que Lance retrata los espacios principalmente, Neftalí retrata las personas: “Siempre me he inclinado a hacer la figura humana, especialmente el retrato”.

Para el pintor, tener su obra junto a la de un fotógrafo muestra la afinidad entre los dos lenguajes visuales: “A fin de cuentas las pinturas y lo que yo hago tienen como referencia la fotografía. Las escenas que pinto son mías, pero siempre es el punto de partida”.

Una característica de sus piezas es el puntillismo, técnica a la que llegó por experimentación: “Es una búsqueda que nunca termina. Algunas las empecé a hacer con pinceladas un poco más anchas, fui experimentando. El puntillismo fue con una pintura, ‘Guanatos’, del 2013. Tuvo mención honorífica en el Concurso de Pintura Jorge Martínez”.

Una condición ha marcado la personalidad de sus pinturas: “Con un ojo no veo, entonces por más que quiera no puedo hacer una pintura tan realista. Me doy cuenta de que por medio de las manchas y los puntos consigo transmitir lo que quiero que el espectador vea. A fin de cuentas la pintura es una ilusión óptica”.

La inquietud de pintar

Sobre sus primeros contactos con la pintura y su formación, Camacho platicó: “Siempre me llamaron mucho la atención las pinturas de las iglesias. No tanto porque estuviera involucrado, pero era donde podía ver pinturas: eran las historias, pasajes bíblicos, ver los personajes. Desde ahí empezó la inquietud de dibujar y pintar. A los 16 años ingresé a la Escuela de Artes Plásticas del Instituto Cultural Cabañas, estuve dos años estudiando pintura, posteriormente me cambié a la Universidad de Guadalajara, de donde soy egresado”.

¡Asiste!

Inauguración de la exposición “De lo público a lo íntimo”, de Lance Kozlowski (fotografías) y Neftalí Camacho (pinturas) en el Patronato del Centro Histórico de Guadalajara (Calle Independencia 336, col. Centro), jueves 4 de abril, 19:00 horas.