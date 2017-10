Las curiosidades de Javier Arévalo

“Curiosidades mexicanas” es el título con el que Javier Arévalo expondrá una selección de su trabajo reciente, en la Sala Giroleta del Museo de Sitio del Palacio de Gobierno. Cerca de 80 piezas, entre acuarelas y óleos, llegaron al centro tapatío para la inauguración de la exposición, que incluye un homenaje de parte de la Secretaría de Cultura estatal para el artista plástico nacido en Jalisco en 1937.

Para Javier, la invitación fue doblemente satisfactoria: primero por el sitio, pues la amplia sala de exposición se ubica a unos pasos del mural de José Clemente Orozco en Palacio de Gobierno: “A un lado de mi papá: el papá de muchos. Orozco es el mejor pintor del mundo”, comentó Arévalo en entrevista. Otro motivo de satisfacción fue el homenaje: “Me preguntaron que si lo aceptaba: claro que lo acepto. Es mi tierra, es un honor recibir este reconocimiento en la tierra donde nací, donde tengo mis raíces”.

Y tan amplia como sus raíces es su carrera artística, que supera el medio siglo de vida. En todos esos años el artista ha buscado renovarse constantemente: “Mi estilo es no tener estilo”, afirmó sobre su evolución creativa. “Cambio mucho. De cualquier cosa podemos dudar, menos de que las cosas cambian. Soy muchos pintores a la vez, igual que una persona es muchas personas al mismo tiempo. Por eso nunca me ha interesado tener un estilo. El cambio ha sido natural, ni se da uno cuenta”.

A diferencia de otras etapas que ha tenido como creador, en las obras que se exhibirán en “Curiosidades mexicanas” resalta la figura mexicana, pues la tomó como tema. Otras etapas del artista se basan en sus demás intereses, como la geometría y la ciencia, las situaciones actuales de México y el mundo influyeron también en la creación de estas piezas. Un tema que cita Arévalo es el de los migrantes, presente en lienzos donde plasma una familia entera, solo con el padre ausente porque cruzó la frontera para trabajar en Estados Unidos. “No son temas amables, no son comerciales, no se venden fácil; pero no importa”.

Óleos y acuarelas, la constante en su exposición

Para la exposición, Arévalo eligió lienzos al óleo y acuarelas: los óleos son de gran formato, y sólo dos de ellos son de una etapa anterior. Las acuarelas son de pequeño formato. Sobre esta técnica, Javier afirmó que la practica mucho durante sus viajes, por la portabilidad y lo espontáneo que puede ser el trabajo con las acuarelas.

Por su método de trabajo, Javier Arévalo no suele volver a las pinturas que termina: “Después de hacerlas, sólo las vuelvo a ver cuando están colgadas de nuevo en museos o galerías. Por eso al primero que le interesa ver esta exposición es a mí… Es una sorpresa para mí, espero que también sea una sorpresa para quienes vengan”, comentó.

ASISTE

“Curiosidades mexicanas”, de Javier Arévalo, inauguración en la Sala Giroleta del Museo de Sitio del Palacio de Gobierno, Ramón Corona 31, hoy a las 19:00 horas. La obra permanecerá en el museo octubre, noviembre y diciembre.