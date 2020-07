Las academias de arte alistan reapertura

A partir de la próxima semana, las academias de arte podrán retomar actividades en sus instalaciones, explica Giovana Jaspersen García, titular de la Secretaría de Cultura Jalisco, al detallar que estos giros ya cuentan con los protocolos de sanidad necesarios.

“Para que puedan iniciar actividades a partir de la semana entrante con los nuevos protocolos y bajo visitas de certificación”

La secretaria comenta que, tras la petición de diálogo de las academias de arte con las autoridades para considerar la reapertura de este giro, ella participó como vocera para exponer en la mesa de análisis de la Secretaría de Educación la situación por la que atraviesan estos espacios y así lograr una atención diferenciada ante las necesidades particulares de este rubro.

“A solicitud del Gobernador, me fue posible ser la vocera del tema de las academias de arte en la mesa de educación, pero logrando una atención diferenciada, es decir, que no comprendiéramos a las academias de arte como una aula convencional de clases donde tenemos a 50 alumnos, del tema escolarizado convencional, sino que las comprendiéramos en su singularidad y en la fortaleza de activar físicamente a las personas, la salud, la convivencia, las dinámicas barriales, la salud mental y bajo la disciplina que distingue a los bailarines”.

Tras la mesa de diálogo, Giovana Jaspersen señala que entre ambas partes se trabajaron los protocolos necesarios, partiendo de aquellos que ya se estaban trabajando desde Gobierno y particularmente para los espacios de Cultura Jalisco.

“El protocolo pudo entrar a la mesa de salud también, y el día de ayer (16 julio) tuvieron un webinar con el equipo de educación y con los enlaces de salud. Me parece que la publicación del protocolo en su versión final es el día de hoy para que puedan iniciar actividades a partir de la semana entrante con los nuevos protocolos y bajo visitas de certificación a través de un compromiso en relación al cuidado que se debe tener, las distancias, el no contacto físico, distanciamiento entre los alumnos, que no vayan alumnos con algún acompañante que genere aglomeraciones en la academia”.

AC