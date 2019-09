Las "Palabras migrantes" de Gerber Bicecci

Verónica Gerber Bicecci impartió un taller del cual surgió “Palabras migrantes / Migrant Words”, libro publicado por Impronta Casa Editora. Previo al formato de libro, este proyecto fue también una instalación, donde se expuso parte de los resultados del taller que impartió con jóvenes en Jackson Hole (Wyoming, Estados Unidos).

En el texto se lee una crónica de la experiencia de plantearles a los asistentes al taller una serie de reflexiones alrededor de las “palabras migrantes”, con los conceptos de migración, frontera y traducción. Como una “puesta en abismo”, la traducción está presente de ida y vuelta en el libro: la edición es bilingüe con la versión en inglés de Christina MacSweeney, quien a su vez comenta el texto en inglés; sus comentarios son traducidos y comentados en español por Alexia Halteman.

Sobre esa ampliación del libro con la traducción, Verónica platicó en entrevista: “Tengo una relación muy cercana con mi traductora. Eso permite plantearnos cosas que no son lo común en el ejercicio tradicional de traducción. Como la idea de traducción era parte del proyecto, en las tres ideas sustanciales, me parecía que si ya le pedía a la traductora lo natural y lo más congruente era pedirle que participara en ese proceso”.

Además de los textos, el diseño del libro incluye una selección de 14 ilustraciones: son una selección de los cerca de 200 emojis que los talleristas crearon a partir de la reflexión de los temas propuestos: “Los que parecen menos emojis: con ellos me fue más fácil reflexionar sobre lo que sucedió, y recuperar las voces de los niños y las cosas que me dijeron. Es lo que guía la crónica”, comentó la autora.

Otra traducción de este proyecto fue llevarlo de ser una instalación, una pieza artística, a ser un libro: “La puesta en página fue complicada, no en el sentido de rompernos la cabeza, pero sí tratando de reflejar de la mejor manera el proceso más inmaterial del libro”. Gerber Bicecci estuvo en los talleres de Impronta para elegir el formato, la inclusión de las imágenes, evaluando las dificultades y características de la linotipia (donde se imprimió), y otros detalles.

Artista visual con letras

Otras publicaciones de la escritora (quien se define como una “artista visual que escribe”, en una suerte de migración entre las disciplinas) son “Mudanzas” y “Conjunto vacío”, textos que igualmente proponen un acercamiento diferente al concepto del libro: “El libro me permite hacer circular mis piezas, mis proyectos, de otra manera. Llega a otros lugares. Es una manera de quitarle esa aura del museo, aunque hay muchos museos que ya no son así. Para mí llevar los formatos a libro genera que podamos tener una pieza de arte contemporáneo en el buró, para leer. Me interesa en términos de formato”.

Además de la presentación, Verónica imparte en Guadalajara el taller “La destrucción de las palabras es algo hermoso”, ayer y hoy en Impronta. Entre sus próximas publicaciones, la artista tiene en prensa los libros “Otro día: poemas sintéticos” (reescritura de haikús de Juan José Tablada) y “La compañía” (una fotonarración sobre una mina abandonada en Zacatecas).

Presentación de “Palabras migrantes / Migrant Words” de Verónica Gerber Bicecci, jueves 5 de septiembre, 20:00 horas, en Impronta Casa Editora (Calle Penitenciaría 414). Participa la autora, José Israel Carranza y Caroline Montenant.