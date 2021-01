“La vida juega conmigo”, la reciente novela de David Grossman

La nueva novela del autor israelí David Grossman, "La vida juega conmigo", llegará a México el próximo mes de abril. Dicho libro ha sido bien recibido en Italia e Israel donde ocupa los primeros lugares de ventas.

Esta obra, según cuentan las editoras María Fasce de Lumen y Pilar Beltrán de Edicions 62, se preveía lanzar en marzo del año pasado para que el autor pudiera viajar a los festivales literarios de muchas ciudades, sin embargo se atravesó la pandemia y es hasta ahora que el público puede disfrutar de ella.

“La vida juega conmigo” está centrada en la vida de tres mujeres: “Vera”, “Nina” y “Guili”, tres generaciones distintas que ofrecen una trama profunda y humana llena de reflexión que se adereza en parte en una historia real, la de Eva Panic-Nahir, de donde se inspira el personaje de “Vera”, quien fue amiga y confidente del autor y que murió en 2015. Eva fue una judía que nació en Croacia y que se casó con un oficial serbio, sobrevivió al Holocausto, estuvo prisionera y finalmente emigró a Israel.

“En todos mis libros siempre trato de escribir algún tipo de pensamiento que tiene que ver con la arbitrariedad de la dictadura, como la de los nazis, la del cuerpo sobre el alma, o la arbitrariedad de la muerte, de cómo uno pierde a una persona querida”, cuenta en entrevista.

“Y he aprendido algo de esta forma de escribir, siempre que describo a una persona que tiene que enfrentarse a la arbitrariedad, de repente no me encuentro atrapado en el mismo lugar en el que estaba antes de escribir, sino que en el hecho de poder describir la arbitrariedad en mis propias palabras, hay un movimiento, ya no soy una víctima desesperanzada, porque cuando uno escribe deja de serlo y llama a la realidad con los nombres y las palabras que uno tiene para describirla desde su intimidad más profunda y esto se aplica a este libro”.

Recordó el autor que su personaje “Vera”, basado en Eva, fue torturada, amenazada de muerte y enviada a una isla porque se negó a decir que su marido era un traidor, “pero una de las cosas más fundamentales de este relato es la forma en que Eva mantiene su dignidad como ser humano, cuando estaba en este campo de concentración nunca traicionó a sus amigos, pero tampoco se traicionó a sí misma, eso es algo que para mí es tan fuerte y tan potente con respecto a ella, que cundo hablábamos , siempre me pareció que era tan sólida como una roca, no estaba dispuesta a venderse a ningún precio”.

Señaló que el dolor y la esperanza siempre serán un buen motor para escribir, porque en el proceso un autor se va desmoronando física y racionalmente y luego tiene que volver a construirse de manera diferente y al mismo tiempo tiene que exponer algo creíble con lo que los demás se puedan identificar. “Los personajes están construidos a partir de tu propia materia, pero son distintos, tienes que ser apartados de ti”.

El libro se basa en la vida de tres mujeres que sufrieron los horrores de la dictadura Nazi. ESPECIAL

Sinopsis

“Vera”, la lúcida y activa matriarca de una numerosa familia judía, celebra su nonagésimo aniversario en el kibutz. Y quien asiste a la fiesta para sorpresa de todos, desde una lejana isla noruega entre Laponia y el Círculo Polar, es “Nina”, la hija pródiga de quien no tenía noticia desde hacía un lustro. Tampoco “Rafael” o “Rafi”, su exmarido, el cariñoso y protector padre de “Guili”, la narradora nieta de “Vera”. “Rafi” es un hombre seguro de sí mismo, sin embargo pierde su empaque al volver a ver a “Nina”. Quizá porque, a pesar de todo, aún la sigue queriendo y le profesa verdadera devoción.

¿Quién es David Grossman?

Nacido en 1954 en Jerusalén, David, ganador del Man Booker Prize, desde 1988 se dedica a la escritura de novelas y ensayos, actividad que compagina con la de articulista para periódicos internacionales. También es autor de cuentos para niños y textos sobre temas políticos y medioambientales. Por su talla intelectual y moral, es una figura destacada en la lista de candidatos al Premio Nobel y forma parte de un comité que debate vías de entendimiento entre los pueblos israelí y palestino. Su obra ha sido traducida a cincuenta idiomas.