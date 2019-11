La porcelana china desde el arte contemporáneo

El artista Sun Yafei está en Jalisco para dar un taller intensivo dentro de la Escuela Nacional de Cerámica. Con el título de “Las propiedades de la cerámica y la tecnología de la talla en porcelana”, el creador chino compartirá su técnica y manera de trabajar del 11 al 23 de noviembre en Tapalpa.

De su participación nos platicó en entrevista: “Vengo a dar este taller de dos semanas a enseñar el tallado en porcelana, esta técnica, este arte que se ha ido combinando con el tiempo”. Es la primera vez que viene a México: su presencia se debe gracias a la recomendación de una compañera china que vino previamente. En la docencia, su “dinámica es explicar la teoría, un poco de la historia de la porcelana y después enseñar el uso de las diferentes herramientas que se utilizan. Después los alumnos harán sus propios productos, sus propias obras”.

Esta técnica trabaja sobre lo plano de la porcelana: “Está basada mucho en la caligrafía, transmitimos la esencia de la escritura a través de estas técnicas”. Su formación viene desde la familia, aunque era ya una cuestión de destino: “Influyeron muchas cosas, en la familia desde pequeño, en el ambiente familiar ya se respiraba esto. Otro factor es el destino, yo estaba destinado a hacerlo, creo en esto. En el ambiente familiar se vivía el arte de la porcelana, la caligrafía”. En ese sentido, recordó al artista Duchamp: “Este artista mencionaba eso, es importante el ambiente y el destino al que estamos llamados. Hay un sentimiento, un deseo de hacerlo”.

Además de Duchamp como artista contemporáneo, Sun Yafei mencionó un par de artistas chinos: Bada Shanren y Jie Zi Yuan. De Shanren comentó: “Dibujó muchos peces, con los ojos con una mirada volteada, es su toque especial. Dibujaba también aves, siempre con los ojos mirando de lado, como muy enojados”.

Pieza. Una de las obras de Sun Yafei. CORTESÍA

Al remitirse a las técnicas ancestrales para trabajar en el arte contemporáneo, Sun Yafei busca “contrastar la técnica y el sentimiento. Es más importante lo que se quiere transmitir. Es un encuentro entre lo técnico y el sentimiento”. El artista es egresado de la Academia Central de Bellas Artes de China, ha expuesto su obra de manera individual y colectiva en muchos lugares de su país natal, además de Australia, Corea y Alemania. Nacido en 1987 en la ciudad de Zibo, provincia de Shandong, actualmente radica en Beijing.

El artista nos compartió su opinión sobre el contacto con el arte de otros países: “Es muy importante la cultura, en cada país cada artista transmite su vida en su obra. Lo que vive, todas las experiencias, todo en las obras. Por eso siento que en cada país son muy diferentes las técnicas. Todas mis obras son muy chinas, se transmite la historia y la cultura del país. Me gusta la artesanía mexicana porque siento que se transmite mucho la cultura mexicana a través de las obras de cerámica. Me parecen muy bellas, en general el arte en México”.

En ese sentido, Sun Yafei compartió su experiencia al llegar a la República: “Ayer visité un museo, me conmovieron las obras”. Fue el Museo Cabañas, donde se exponen los murales de José Clemente Orozco: “Me conmovió mucho la obra. Transmiten mucho la cultura mexicana, me parece una cultura muy hermosa. Me gustó mucho, es un gran artista. Transmite mucho sentimiento. Incluso lloré un poco. Es sorprendente”.

Talleres intensivos

Isadora Cuéllar, encargada de relaciones públicas y comunicación de la Escuela Nacional de Cerámica, abundó en la presencia de Sun Yafei en Jalisco para impartir el taller: “Cada año tenemos un país invitado. La escuela empezó actividades en 2016, con España como país invitado; 2017 fue Japón y 2018 Alemania. Este 2019 fue China. Con cada país organizamos tres talleres intensivos al año. Este año tuvimos tres talleres y cuatro artistas, porque un taller lo dieron dos ceramistas, en mayo”.

En estos ciclos, la intención de la escuela al trabajar en el programa en cada uno de los países es acercar las diferentes técnicas tradicionales o propias del país: “En este caso buscamos las técnicas de China: para empezar fue la porcelana. Un taller fue de modelado en porcelana con una técnica de allá, el segundo fue pintura en porcelana con óxido de cobalto. Quien lo impartió nos recomendó a Sun Yafei. Él tiene una técnica tradicional muy propia de la provincia de donde es, él y su padre”.

De la técnica de porcelana china que trabaja Sun Yafei, Isidora explicó: “Es la talla en porcelana, pero no una talla con la pieza húmeda, ya que la pieza está cocida y esmaltada, cuando ya está completamente dura es cuando la empiezan a trabajar. Una de las generalidades de la cerámica es que una vez enfriada se vuelve como piedra. Nos pareció interesante esta técnica, porque es justo cuando cede menos. Lo importante son las herramientas, punta de diamante, el martillo especial para trabajarla para tener ese detalle y acabados. Con el puntillismo hacen luces y sombras, la talla lineal también. Las herramientas que utiliza son hechas a mano”.

Para los organizadores, en Sun Yafei confluyen lo actual con la tradición: “Algo interesante de Sun Yafei es que es una técnica tan tradicional, pero él hace un trabajo muy contemporáneo. Es un artista integral, no solo es ceramista: tatúa, es pintor, es músico. Maneja diferentes disciplinas dependiendo de lo que quiera representar. Eso enriquece su trabajo”.

Toma nota

Taller “Las propiedades de la cerámica y la tecnología de la talla en porcelana” por el artista Sun Yafei en la Escuela Nacional de Cerámica (por ahora en el Hotel El Ticuz, como sede temporal, en calle Pedro Loza 555, Tapalpa, Jalisco). Checa todos los requerimientos y costos para participar en el workshop en la página: escuelanacionaldeceramica.com