La poesía fotográfica de Jasso

Contar de forma poética la cotidianidad, los momentos alegres, tristes, las satisfacciones, alegrías de la vida, pero también de su lado triste e injusto, es la propuesta que quedó plasmada en libro “Dios es un tirano”, de José Herminio Jasso Álvarez, mejor conocido sólo como Jasso, quien rescató textos escritos en su juventud y que por fin vieron la luz.

“Estos son poemas que se escribieron en otra época, forman parte de mis experiencias de aquel momento. Me decidí a publicarlos para compartirlos, para su disfrute o disgusto, eso sólo se sabe cuándo el lector se haga cómplice del libro”.

Jasso comenta que llegó de niño a la ciudad proveniente del municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, ya en Guadalajara hizo sus estudios básicos y profesionales, donde se graduó de Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. “También estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, pero no me daba ya el tiempo con mi trabajo. El gusto y afición por la literatura lo tomé cuando era un niño y estaba en el colegio Luis Silva, ahí hice mis primeras composiciones, gané un concurso y eso me motivo a seguir con la escritura, no de manera profesional, pero si como una forma de expresar ideas y sentimientos”.

Otra pasión que ha desarrollado Jasso es la de la fotografía, siempre lleva consigo una cámara con la que retrata a los personajes y hechos de la ciudad. “El gusto por la fotografía me lo inculcó mi padre, él tenía una cámara con la cual siempre nos retrataba, con el paso del tiempo me hice un equipo propio de excelente calidad e inicié a tomar fotos. Actualmente la pasión por captar imágenes sigue, lo hago con diferentes equipos y con el teléfono celular”, expresa Jasso.

La afición por la fotografía se nota también en la escritura, pues los poemas de Jasso son retratos nítidos de vivencias, hechos y sentimientos de su vida, todos ellos enmarcados en Guadalajara que si bien ya cambió sigue con su esencia de ciudad amable y que arropa y brinda oportunidades de desarrollo.

“En estos poemas hice una reflexión sobre Dios, sobre cómo interactuamos con su divinidad, con sus designios, como a pesar de todo lo gratificante que es la vida, hay ocasiones en que no hay necesidad de ser crueles con personas y situaciones que no se lo merecen, pero que suceden. Sin embargo, la vida es una cosa maravillosa y un placer vivirla”, explica Jasso.

El libro “Dios es un tirano”, se pude obtener de forma gratuita en su versión electrónica mandando un correo a: jjaasssoo@megared.net.mx. También en las presentaciones se puede obtener de forma física.

“Ahora estoy en el proceso de la selección de material de fotográfico para hacer un libro exclusivo de mis imágenes captadas durante toda mi vida, espero concretar el proyecto el siguiente año”, finaliza Jasso.