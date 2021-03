La magia de contar historias

El eterno debate de si el hábito de la lectura y la escritura nos convierten en una mejor sociedad nunca acabará, pues se pone sobre la mesa factores como el tipo de lecturas que realizamos, su frecuencia y si realmente estas nos convierten en “mejores personas”. Desde mi opinión, tanto la lectura y la escritura por sí sola no son estas herramientas mágicas que desarrollan sociedades, pero lo que sí no puedo negar es que, al convertirlos en hábitos, conocemos otros espacios, otras historias y se abre esa caja que nos permite hacer los viajes más fascinantes y, lo mejor, no cuestan un solo peso.

Y justo de ahí radica la importancia de fomentar estos hábitos, porque para muchos, escribir y plasmar nuestras ideas y emociones de forma escrita, cuando en ocasiones no lo podemos hacer de manera verbal, se convierte en la herramienta para comunicarnos con el mundo. Otras veces, se convierte en algo que nos protege, a veces incluso, nos fortalece, como es el caso del escritor español Jordi Sierra i Fabra, con quien tuve la oportunidad de platicar sobre su infancia y el acoso escolar que sufrió por mucho tiempo y fue a través de la literatura y la escritura donde encontró esta salvación.

No creo que leer 15 libros al año te haga una mejor persona, pero cuando lees y conoces otras voces diferentes a las tuyas, sí nos ayuda a ser más empáticos con el otro, a tratar de comprender lo que alguien más pueda estar viviendo y en ocasiones, resulta hasta un ejercicio terapéutico. Animémonos a escribir y conocernos a través de un papel y una pluma, o un teclado y una pantalla, quien sabe, a lo mejor descubres al escritor o escritora que siempre has llevado dentro.

Liliana García Vargas

ECOS DEL DEBATE

La escritura como herramienta para disminuir la discriminación

Las personas somos historias y las palabras tienen poder, no en un sentido académico, sino humano; las historias salvan, gracias a ellas nos refugiamos, amamos, luchamos, soñamos, respetamos al diferente, pero, sobre todo, resistimos. No imagino un acto más valiente, rebelde y subversivo que plasmarte en un papel, leer y encontrar(te) en la historia del otro. Así que tú que me lees e insistes en cambiar al mundo, mientras resistes para que el mundo no te cambie, cuenta tu historia, recuerda, no estamos solos, nunca lo hemos estado.

Shelsea Odette Amézquita, Voluntaria Mar Adentro

La escritura es un arma muy importante por el poder que llevan las palabras, pueden llegar a cambiar el mundo, por lo que utilizar este medio para hacer un cambio, que nos afecte a todos de manera positiva, como escribir acerca de la discriminación, no dar paso a comentarios discriminantes y dar a entender que no importa como seas, quien seas, al final de cuenta somos humanos y tenemos que aprender a apreciar nuestras diferencias para unirnos y no dividirnos.

Romina Echanove Aguilar

Escribir es la manera más profunda de leer la vida

Francisco Umbral

Leer me salvó la vida

Jordi Sierra i Fabra

“Un tipo que soñaba con ser escritor cuando era niño y lo consiguió. Un tipo que ama escribir, ama leer y que espera vivir siempre haciendo lo que le gusta” así se define Jordi Sierra i Fabra, escritor español quien, en sus propias palabras, leer le salvó la vida y la escritura le permitió encontrarse a sí mismo.

Tuvo una infancia difícil, nació en una familia humilde, en la posguerra española y el hecho de ser tartamudo le trajo burlas, y acoso escolar desde muy temprana edad. Además, su padre no quería que fuera escritor, sin embargo, estas situaciones nunca lo detuvieron, al contrario, la voluntad fue ese valor que lo impulsó a seguir su sueño como escritor, sueño que se hizo realidad.

“Nadie pudo conmigo; yo fui lo que yo quise ser. Así que la voluntad de no dejarse influenciar por nadie, de luchar, eso es muy importante. Siempre tuve muy claro lo que quería hacer, y no me dejé superar, ni vencer ni convencer por nada ni por nadie.”

Su última novela “El club de los raros” está basado en él, pues como comenta, nunca se sintió acompañado, su tartamudez le impidió que se pudiera comunicar bien con la gente. Y si bien sí tenía amigos, amigas, pero nadie leía en su grupo de amigos. Por lo cual, lo que escribía nadie lo leyó nunca. Tampoco buscó el halago fácil, el reconocimiento de su madre o padre, al contrario, reconoce que tuvo que enfrentar este acoso de manera individual, a pesar de ello, el sueño nunca se fue.

“Cada golpe que recibí me hizo más fuerte, cada golpe que me dieron. Yo tenía un sueño, ser escritor. Y de alguna forma entendí que el que pega es un cobarde, le tiene tanto miedo a la vida; tanto pánico, que emplea su violencia, sin saberlo, haciendo daño a los demás”.

Esto lo entendió muchos años después, hasta que conoció a su esposa, con la que lleva 52 años, no había encontrado apoyo; fue ella quien realmente confió y creyó en él.

En su novela “El club de los raros”, quienes ahora se van de vacaciones, plasma distintas problemáticas: un tartamudo, una disléxica, una niña que al hablar sesea…como escritor, además de buscar que el lector lo pase bien, siempre intenta que al acabar el libro la gente piense, que reflexione, tanto las y los jóvenes, como sus padres.

Finalmente, cuando le preguntamos si considera que el hábito de la lectura incide en el desarrollo de la sociedad, el escritor afirma:

¡Por supuesto, leer a mí me salvó la vida! Yo leía un libro al día cuando era niño, al día. Además, no podía comprarlos, no tenía dinero. Así que tenía que alquilarlos de segunda mano, y leí de todo. Entonces, toda mi cultura es porque he leído. Yo no tengo estudio, pero siempre he leído mucho. Háblame de cualquier tema, y lo conozco; de cualquier país y si no he estado, seguro que sé un poco su historia. Y es porque cuando lees, absorbes.

Cortesía de ©EdicionesSM

Mensaje súmate Mar Adentro

Lean, no crean que es aburrido. Pasa que el hábito lector casi casi hoy en día es un privilegio. La gente no está bien consigo misma, no se sientan media hora solo a leer un libro. Les cuesta, son dispersos, y no sólo por los móviles, porque antes no había celulares, pero había televisión, videos y cosas, no. Es únicamente encontrar el punto para saber quiénes son, para mirarse en el espejo - y un libro es como mirarse en un espejo y verse reflejado… ¡Sé feliz! Y para ser feliz, solo lo serás si tienes esto -la cabeza- libre y despejada; si tienes el valor de enfrentarte a tu vida y a muchas cosas, y sólo lo conseguirás si eres inteligente, listo. Y ser listo no es estudiar, es otra cosa… ser listo es pensar por ti mismo. Y hay muy pocas cosas que el cerebro te lo engrase, para mí la mejor: leer, devorar, aprender a través de la palabra escrita porque leer implica esa media hora al día, o esa hora al día de estar en paz; contigo mismo.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Fundación Jordi Sierra i Fabra

La Fundación nació en España con un primer objetivo: ayudar a jóvenes escritores. Pero la esencia y el espíritu que la impulso tiene un trasfondo mayor. En palabras de su fundador, Jordi Sierra i Fabra, la idea era crear un centro de estudios, biblioteca infantil y juvenil, local de conferencias, escuela y dormitorios para futuros becados. “Un proyecto posiblemente enorme y superior a mis fuerzas, pero que es el objetivo final de la Fundación”.

Actualmente el primer paso que ya está en marcha, la creación de un premio literario para menores de 18 años otorgado con el apoyo de la Fundación Santa María. Además de darle al ganador o ganadora una dotación económica, lo más importante del premio es que la obra ganadora es publicada por Ediciones SM. El objetivo del premio es estimular en las y los estudiantes españoles y latinoamericanos el placer por la creación literaria y el amor por la palabra escrita, a través de obras que reflejen valores universales de paz, amor, concordia y respeto, que contribuyan a crear un mundo mejor, lleno de esperanza, en el que los libros tengan un papel esencial y crezcan de forma constante nuevas generaciones de autores.

“Este premio literario dará salida a muchos sueños infantiles y juveniles. Una vez consolidado, el futuro será tan inmenso cómo queramos que sea dentro de nuestras limitaciones” Jordi Sierra i Fabra. Sin duda, crear más espacios de impulso a la juventud merecen ser reconocidas como grandes historias de éxito.

10 notas positivas

Mexicanos crean app para auxiliar a personas con discapacidad auditiva. Ingenieros del IPN crear app turística para CDMX con realidad mixta. 3 ingenieros de sonido mexicanos son nominados al Óscar. Del 9 al 20 de marzo se realizó CSW64, de manera virtual, organizado por ONU Mujeres. Del 15 al 18 de marzo se realizó el Foro de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. El tercer sábado de marzo, México conmemora el Día Nacional del Tequila. Construyen en Alemania una sala de exhibición dedicada a Luis Barragán. La mexicana Malva Flores fue designada ganadora del Premio Mazatlán de Literatura 2021. Presentan Premio “Primera Novela”, el nuevo concurso literario en México. El mexicano David Emiliano Orozco Alvarado obtiene medallas en Campeonato Panamericano Juvenil Online.

Mar Adentro propone

Para leer

“Ortografía al día” de Beatriz Escalante, un libro indispensable para estudiantes.

Para saber

41.% de la población alfabeta en México leyó al menos un libro en los últimos 12 meses, según cifras del INEGI.

Para Conocer

La Fonoteca FIL ahora estará disponible en podcast, a través de la plataforma Himalaya.