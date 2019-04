La lectura, hábito importante para la juventud

La lectura no da al hombre sabiduría; le da conocimientos.

William Somerset Maugham, escritor británico.

Una de las bases más importantes de la cultura, en cualquier sociedad, es la vocación y la capacidad material que ésta tiene para acercarse al conocimiento con cualquier medio que esté a su alcance; en palabras de Chantal Delsol: “Educar significa formar un espíritu que sea capaz de pensar por sí mismo”.

Pero cuando hablamos de generar un espacio propicio, en este caso a la vocación de la lectura, tenemos que tomar en cuenta que la construcción de bibliotecas y el fomento de la lectura en las escuelas no son suficientes.

Hay razones multifactoriales que han funcionado como limitantes para que los mexicanos no tengan acceso a la cultura, tales como el ingreso de las personas. Parafraseando al economista Macario Schettino: “Conforme el ingreso de una persona crece, se van expandiendo las necesidades que cubrimos, primero satisfacemos las más básicas como el alimento y hasta el final se encuentran las de educación y entretenimiento”.

No es de sorprender que los países con mayores índices de lectura sean también países con un desarrollo mucho más igualitario y donde se tienen cubiertas las necesidades más básicas para vivir.

Pero también hay una pregunta que nos debemos plantear: ¿qué pasa con aquellas personas que tienen acceso a la educación, pero no han generado el hábito de la lectura?

En mi opinión la institución culpable de que las personas no se acerquen al hábito de la lectura (curiosamente) han sido las propias escuelas, donde los programas dirigidos a promover esta actividad han sido contraproducentes, pues hacen ver a la lectura como una obligación y no logran adaptarse a los gustos de cada lector. Si no generamos en los jóvenes interés por leer, y sí al contrario causamos repulsión por la lectura, no sólo estarán fallando tales estrategias, también estaremos menoscabando la promoción de la lectura.

Aldo Francisco Zenteno Paz

ECOS DEL DEBATE

Las bibliotecas son espacios propicios para la difusión cultural

La biblioteca es el lugar donde reposa el conocimiento y propicia el cultivo del intelecto, pues resulta muy conveniente para empaparse de cultura y esparcimiento, ofreciendo una cercanía entre lector y libro.

Es esa intimidad que nos ofrece el espacio para aprender sobre temas, donde los libros nos dan la oportunidad de aprender sobre la actualidad el pasado y hacer prospectiva del futuro.

Así que ¿por qué no aprovechar para aprender un poco de lo tanto que ignoramos?

Eduardo Tonathiu Piña Medina, Participante Mar Adentro.

Las bibliotecas son espacios donde la población puede adquirir y acrecentar libremente su conocimiento en diferentes ramas del saber, como lo son ciencia, arte y cultura. Ésta facultad de brindarnos instrumentos de cultura, nos facilita crear actividades que promuevan el desarrollo de la sociedad.

Mi experiencia como debatiente, las bibliotecas han sido parte fundamental en el desarrollo de nuestras tesis, pues nos brindan de fuentes de información, nos ayuda a ampliar nuestro panorama a problemáticas que suceden en la sociedad.

Verónica Flores Diaz de Sandi, Participante Mar Adentro.

COMPARTE

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Las bibliotecas son espacio democráticos

Entrevista a Sergio López Ruelas, coordinador de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara.

Sergio López Ruelas recibió el Homenaje al Bibliotecario en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara, su mérito tiene origen en el trabajo que realiza como una persona consciente de la importancia de la información en el mundo actual, o como él lo expresó, “la información es fundamental para sobrevivir en este mundo global”. Como individuo, le gusta cuidar de la ecología y tiene un amor profundo por la vida. La honestidad es para Sergio un valor que pone en práctica hacia sí mismo porque es de esta manera en la que se puede aplicar también en las personas que los rodean.

Al ser una persona en constante relación con jóvenes, Sergio reconoce la energía, y las ganas de hacer cosas. “Me gusta que se preparen porque este mundo es cada vez más competitivo. Me gusta que la juventud siga usando la información en cualquier soporte, en los electrónicos, en los impresos, que los combine que los lleve. Y me gusta que sea una juventud propositiva”.

Sergio es coordinador de la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, lo que conlleva el compromiso de extender el alcance a más comunidades y no solamente a las universitarias. Más allá del imaginario de edificios con libros, la forma de pensar las bibliotecas para Sergio es más amplia. “A mí lo que me gustaría es que cuando alguien acuda a las bibliotecas, entienda que no solo son para consulta e investigación, también son para la recreación. Que en una biblioteca pueden encontrar una exposición, pueden encontrar música, se pueden conectar, porque muchas veces en casa por falta de recursos económicos no lo pueden hacer. Pueden interactuar con otro mundo, y evidentemente, entran al mundo de la información y cocimiento”.

Los motivos que llevan a las y los usuarios a las bibliotecas son variados, además de leer por recreación, hay recursos para realizar investigaciones, foros, capacitaciones, por mencionar algunos. Es por ello que también hay una responsabilidad de hacer accesible para todas las personas estos espacios culturales. “Todos somos personas, es un mundo global, y estamos manteniendo en una de nuestras bibliotecas, por ejemplo, servicios para personas con discapacidad visual, a los que ya nos les ofrecemos libros en braille, sino un software especializado y que los libros los convierte en audio libros”.

La riqueza de los recursos en las bibliotecas hace que la experiencia con las y los usuarios sea más significativa. “Hay cine, bebetecas, para adultos mayores. Dejamos al usuario muy libre, es decir, aquí están nuestros servicios, pero tú decides a dónde quieres ir. Las bibliotecas son espacios democráticos, cualquiera puede entrar, y a cualquiera le podemos servir”.

Los retos a los que se enfrentan los bibliotecarios surgen principalmente por la invisibilización de la profesión. “La gente piensa que nos dedicamos a acomodar libros, pero los bibliotecarios están en tecnología, están promoviendo servicios, están administrando, están en mercadotecnia, están promoviendo, capacitando. Hacemos un mundo de cosas y que es una profesión de privilegio porque estás con el mundo de la información”.

Las próximas generaciones que deseen formar parte de la gestión de estos recintos culturales tendrán a su alcance la innovación para desarrollar su creatividad. “Yo creo que los programas de bibliotecología de las escuelas, deben renovarse. Manteniendo sobre todo esta parte clásica que todas las ciencias tienen, pero innovando con aquella áreas y materias que los jóvenes y la sociedad nos está demandando en los nuevos tiempos. Áreas en donde el usuario construye su propio conocimiento con los recursos que él quiera. Ya no es un área de silencio, tampoco es un área de gritos, pero es un área que se puede hablar, interactuar, se puede, sin lugar a dudas, crear tu propio conocimiento y te vuelves gestor de ello”.

Mensaje Súmate Mar Adentro

“Hay que tener capacidades y competencias para manejarte en el mundo de la sociedad del conocimiento. Y también la tolerancia. Que toleremos al que piensa distinto, al que tiene otra religión otra preferencia, pero que entendamos que vivimos en el mismo mundo y nos tenemos que respetar”.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Lectores alrededor del mundo

El 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro de acuerdo a la coincidencia de fechas de fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

Fue en 1995 que la Conferencia General de la UNESCO quiso homenajear a escritores, y a los libros como fuentes de conocimiento y transmisores de cultura. De esta manera se pretende fomentar el hábito de la lectura, principalmente en las y los jóvenes, pues es través de los libros que se aprende acerca de del mundo en el que vivimos, así como las épocas en las que se construyó la sociedad actual.

Como parte le celebración, la UNESCO, en conjunto con la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, establecen una capital mundial del libro, nombramiento anual que inicia el 23 de abril.

Este año la capital seleccionada es Sharjah, de los Emiratos Árabes Unidos. Sus eventos para la difusión de la lectura tendrán un enfoque incluyente hacia las poblaciones migrantes, propuesta por la cual fueron seleccionados como capital. Su eslogan es “Lee, estás en Sharjah”. También se tratarán otros temas como la herencia cultural, divulgación, y atención al público infantil. Además de promover el hábito de la lectura se fomentará la creación literaria.

Diez notas positivas

Eduardo García, estudiante de jalisciense de preparatoria, ganó medalla de oro en la XVIII Olimpiada Nacional de Química. Equipo femenil mexicanos ganó medalla de oro en la Olimpiada Europea de Matemáticas. Científicas mexicanas crearon helado para combatir la colitis. Alrededor de 200 científicos lograron captar la primera imagen de un agujero negro. Se aprobó en México una ley que permite el ingreso al transporte público a los perros de terapia. Estudiantes del IPN ganaron por quinta vez consecutiva en la competencia internacional SAE AeroDesign. Alumnos de la preparatoria del Centro Universitario México fabricaron plástico con restos de camarón. Nacieron 7 antílopes en el Zoológico de Chapultepec. Vuelven a exhibición en Ámsterdam dos cuadros del pintor Vincent van Gogh que fueron robados hace 14 años. Realizarán en Rusia la exposición más grande del pintor Edvard Munch.

Mar adentro propone

Para leer...

“Pobre patria mía” de Pedro Ángel Palou.

Para saber...

De acuerdo al Módulo sobre Lectura del INEGI, el promedio de lectura en México es de 3.8 libros al año, por persona.

Para conocer...

La biblioteca Al-Qarawiyyin, considerada la más antigua del mundo, abrió sus puertas en 2016. Sin embargo, sólo pueden acceder investigadores y algunos periodistas.