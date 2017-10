La fantasía de Peer Gynt llega al Degollado

Bajo la dirección de Jorge Taddeo —la mente detrás de “Amadeus”— los próximos 3, 4 y 5 de noviembre se presentará en el Teatro Degollado la puesta en escena “Peer Gynt”, un espectáculo integral que conjuga al teatro con la danza y la ópera. Aunque originalmente el montaje está diseñado para durar más de cinco horas, Taddeo ha adecuado la trama para que ésta dure aproximadamente dos horas con 30 minutos.

La coreografía corre a cargo Lucy Arce, la escenografía de J.C. Pelayo y en el vestuario está Estrella Reynoso. En cuanto al talento en escena, sumarán alrededor de 80 personas, más los que están detrás del montaje. En el elenco están Jesús Hernández y Efreen Bennetts dando vida a “Peer Gynt”; el primero en su etapa de vejez, el segundo en su etapa juvenil. También participan Karina Hurtado, Eduardo Villalpando, María Belén, Anna Sosa y Paulina Mendoza.

Los ensayos duraron cuatro meses, participan también bailarinas y músicos, así como el coro de la Universidad Panamericana. En la creación de este proyecto participan en co-producción la Secretaría de Cultura de Jalisco, y Concerttante Producciones, comenta Jorge Taddeo que el costo de “Peer Gynt” oscila en los dos millones 200 mil pesos.

“Cuando se escribe esta obra, hace 150 años, la acusaban de que era imposible llevarla a escena; por ejemplo, hay un cuadro completo que es a oscuras —una voz en la oscuridad—pero realmente Henrik Ibsen (el creador de la historia) cuando habla de una voz en la oscuridad, habla de la voz que somos todos. La obra no es nada más que la búsqueda de quien soy yo mismo, y después de todo ese camino, darnos cuenta que quizá todavía no lo hemos descubierto”, comparte en entrevista Taddeo.

Talento multiplicado

La obra al ser tan compleja tiene muchos personajes donde se doblan roles, el ‘Peer Gynt’ mayor (Jesús Hernández) hace a su vez la voz en la oscuridad, mientras que el ‘Peer Gynt’ joven (Efreen Bennetts) interpreta también al diablo.

“Que el público juzgue, el dilema que hay comúnmente es que al público no se lo ofrece la calidad que se le promete, él no tiene una proporción para estar evaluando, pero a la hora que tienen acceso a esto, me atrevería a decir que vean el cartel, está cuidadísimo, hay un trabajo enorme para lograr una imagen así, yo no me atrevería a salir con otros estándares artísticos, y ya desde ahí, tenemos una pista de lo que estamos esperando”.

“Claro, puede haber fallos, un gran cartel y no coincide, pero en este caso elegimos a lo mejor del talento local y aunque se trate del maestro Jesús Hernández o Eduardo Villalpando, todos audicionaron, nadie entró al proyecto por una amistad o por una trayectoria y también se requirió que todo contaran con una agenda necesaria para el proyecto, porque fueron cuatro meses de tiempo completo”, subraya el director.

CON MUCHO ENTRE MANOS

Más proyectos

Es una obra costosa, pero no se descarta volver a retomarla en otro momento, confirma Taddeo. “Va a haber funciones en el interior del país, pero tiene que volver (a Guadalajara) y van a regresar ‘Amadeus’ y ‘Tres Centavos’, ahora estamos en una fase de estar creando nuevas producciones, pero en determinado momento terminará ese ciclo y yo tengo que retomar cada uno de estos proyectos ya con este nombre que se creó para Concerttante (su compañía)”. De hecho, Taddeo buscará que en 2018 se le dé el apoyo de la Secretaría de Cultura para realiza el montaje “Pelléas et Mélisande”, de Claude Debussy.