La educación como un acto de Arte

El arte es esencial en la vida y en The American School Foundation of Guadalajara la expresión y el desarrollo de la sensibilidad artística es un pilar elemental para forjar a futuros profesionistas con una visión humanitaria.

Es por ello que la celebración del 30 aniversario de Art Fest ha sido todo un éxito para este colegio tapatío que, a la par, festeja 110 años de historia educativa de alto prestigio y formación en sus diversos grados escolares.

En entrevista, David McGrath, director general de The American School, puntualizó el crecimiento artístico que el colegio ha tenido a lo largo de su historia y desde los primeros pasos de Art Fest, que si bien comenzó como una sencilla muestra de arte pictórico, ahora representa uno de los encuentros culturales más emblemáticos de Guadalajara, en la que talentos consagrados y emergentes de la plástica, las nuevas voces y sonidos del panorama musical y la gastronomía local e internacional, conviven junto a otras disciplinas que demuestran con hechos el potencial de unidad y fraternidad que el arte genera en la sociedad y sus diversos elementos.

Art Fest festejó su 30 aniversario. EL INFORMADOR / G. Gallo

“Una parte importante en la formación de los alumnos es la creatividad. La educación en el arte es fundamental para el futuro, para ser atractivo en el campo laboral tienes que ser una persona con ideas nuevas, muy creativas y en el Art Fest enfatizamos esta importancia de la educación artística desde el prescolar hasta la preparatoria como base”, explica el director general del centro escolar, David McGrath.

En su tradicional jornada de celebración, Art Fest no solo exhibió el arte plástico de más de 40 artistas, también destacó la obra de Toni Guerra, artista destacada de Guadalajara. Por otro lado, el colegio disfrutó de espectáculos musicales protagonizados por su comunidad estudiantil, además de deleitarse con los malabares de la compañía tapatía Circo Dragón.

“En este festival de arte se convive, conoces obras de arte, tienes posibilidad de llevar ese arte a tu casa, a veces solamente con ver en silencio una obra puedes reconectar con tu esencia humana. Queremos que los alumnos entiendan que el arte también puede ser su profesión, que pueden ser artistas”, concluyó McGrath.

Reconocen acciones preventivas ante el bullying

“The Human Growth Foundation” reconoció la labor hecha por The American School para evitar el acoso escolar; David McGrath (de traje gris) recibió el diploma. EL INFORMADOR / G. Gallo

Uno de los temas que The American School Foundation of Guadalajara ha reforzado entre su alumnado es la prevención del “bullying” (acoso escolar), tema que desde hace tiempo ha sido impulsado a través de actividades, charlas, talleres y asignaturas que permitan tanto a la comunidad estudiantil, docente y padres de familia, identificar oportunamente aquellas situaciones intencionales o no que den paso a una convivencia compleja en las instalaciones del colegio.

Ante los esfuerzos y acciones concretas desarrolladas por The American School, por primera vez el organismo internacional “The Human Growth Foundation” reconoció las labores del colegio al realizar campañas y actividades de concientización para evitar cualquier tipo de manifestación violenta -pasiva o activa- principalmente en los alumnos, y que estos a su vez sean capaces de reaccionar al ser víctimas de acoso y ser testigos de una situación agresiva.

“Al colegio se le reconoce por hacer muchos esfuerzos en combatir el bullying, que en el colegio no es problema profundo; sin embargo, tenemos que estar alertas, si hay un alumno que no se siente bien y se siente acosado para nosotros es una situación que tenemos que trabajar aunque se trate sólo de un alumno, hasta que tengamos cero situaciones de riesgo seguiremos impulsando actividades”, detalló David McGrath, director de The American School, quien recibió en representación del colegio esta emotiva presea.

El director añadió que las acciones implementadas por The American School para combatir el acoso escolar es un trabajo en equipo por parte de padres de familias, alumnos, maestros y de los consejeros y psicólogos escolares que están atentos a las formas de convivencia en las aulas.

“Es un tema muy complejo, a veces se piensa que una situación no es bullying porque son bromas entre compañeros, pero todo tiene ver en el balance de poder entre niños, hay características que identificamos para saber si estamos ante una situación agresiva. Tenemos clases en donde hablamos del rol de abusador, del testigo, de los padres de familia, cómo actuamos también como amigos y maestros, no es problema sólo de dos alumnos, es de toda una comunidad”.