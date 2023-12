“La diversidad hay que celebrarla”: Alan Estrada; presenta “Viajar Cambiará Tu Vida”

El actor, youtuber e influencer, Alan Estrada, está de visita en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para promover su libro “Viajar Cambiará Tu Vida”, el cual ofrece 10 lecciones que el jalisciense aprendió cuando emprendió su travesía por el mundo.

“Es un honor y un placer estar en la FIL presentando mi primer libro. Hace ya bastante tiempo que tuve la inquietud de plasmar mis reflexiones viajeras en un libro, que a diferencia de lo que mucha gente cree, no es de consejos de viaje, habla de lo que a mí más me gusta alrededor de viajar que son las reflexiones y los aprendizajes que nos regala el poder visitar otros lugares que no son nuestro hogar".

Resalta que esta recopilación de reflexiones nace de las anécdotas que ha tenido recorriendo el mundo. “Tampoco es que yo sea un maestro espiritual ni nada, pero son lecciones que comparto, porque los viajes no solo nos pueden regalar aventuras, diversión, placer y recuerdos increíbles, sino también un aprendizaje que podemos involucrar a nuestra vida diaria y a nuestro trabajo. Por eso creo que es importante que cambiemos paradigmas, como que los viajes son para ricos y para gente a la que le sobra dinero. Y con la oportunidad que hoy tengo de recorrer el mundo y haberlo convertido en mi trabajo, si bien muchos de estos paradigmas quedan derrumbados, aún quedan muchas cosas por hacer”.

Para el originario de Tepatitlán, es muy importante estar en la FIL. “Me siento honrado, además de que por muchos años esta ha sido la segunda feria más importante del mundo y ojalá pronto se convierta en la primera más grande, su importancia es increíble. Pero aún así vivimos en un país que no lee tanto como deberíamos, pero sí creo que nuestro acercamiento a la lectura no ha sido el más adecuado”.

Expresa que él comenzó a leer cuando hizo su primer viaje, cuando ya tenía más de 20 años y vio un mundo que no entendía. “Visité La India y yo veía vacas, elefantes y changos en la calle, más las religiones y ese crisol cultural tan en shock para mí, me generó una serie de preguntas interminables que la única forma de encontrar las respuestas era leyendo”.

En ese sentido, señala que la lectura tiene que nacer del interés y no de la imposición. “Y sobre todo tiene que enseñarse con el ejemplo, unos padres que no leen es muy probable que tengan hijos que no lean. Unos padres que no van al teatro, es muy probable que esos niños no consideren ir al teatro cuando sean grandes”. Además, resalta que a todos nos gusta leer, “los chismes se leen muchísimo, solo hay que descubrir qué género nos gusta”.

Aliado y parte de la comunidad

Hace unas semanas, Alan Estrada canceló su participación en la feria del libro de Monterrey cuando la organización se vio obligada a cancelar unas actividades de lectura con drag queens. “Hubo un gran error en la cancelación, porque al final la enorme mayoría de la gente que quería que no sucedería, no tenía ni idea de lo que era el evento. Entonces, la lectura si algo promueve es la información y la educación, y si tú dudas de que un evento sea para tus hijos, ve y pregunta, los libros dan respuestas. Y si ya que te informas descubres que no es algo para ti, no vayas”.

Refrenda el apoyo a la comunidad LGBT+- “Ahora que salió que en Rusia está prohibido cualquier tipo de activismo, sí hay países que van para atrás y el arte drag hace mucho tiempo que dejó de ser única y exclusivamente de la vida nocturna, la cual está ligada al drag porque por muchos años (este arte) estuvo relegado al único lugar donde podía ser presentado sin ser juzgado y en muchas ocasiones sin ser violentado”.

“Hoy por hoy este arte ha podido salir a muchos otros lugares y claro que se le puede presentar a los niños, porque el contenido no es el mismo que se le presenta a los adultos. Lo que mucha gente se niega a entender es que las infancias LGBT existen. Yo sé que soy gay desde que tengo seis años de edad y ver a personajes en la diversidad desde que eres niño, no tiene nada que ver con lo sexual. ¿Por qué a los niños les hablamos de la heterosexualidad desde siempre y no les podemos hablar de la diversidad sexual?”.

Expresa Alan que la diversidad hay que celebrarla, poniendo de ejemplo que cuando se viaja, la gente va para entender lo diferente, para ver la diversidad en todos sus colores, “y eso es maravilloso”.

