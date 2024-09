La danza se vive en “Bordo Poniente”

La Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara, la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM-DAJU, el Centro Cultural de España en México y la compañía La Phármaco, encabezada por la bailarina y coreógrafa española Luz Arcas, presentan “Bordo Poniente”, un pieza dancística que emplea una analogía entre el destino de la basura y de los cuerpos que consideramos ya han cumplido con su vida útil.

“Hay un tema que me inquieta, la obsolescencia del cuerpo, mi intención con ‘Bordo Poniente’ es situar al cuerpo en la dimensión profunda que debería estar, con sus luces y sus sombras, porque como coreógrafa es importante recordarle al espectador la potencia vital que tiene el cuerpo”, expone Luz Arcas, una experimentada artista que ha acompañado proyectos docentes en Europa, América y Asia.

La directora artística de la puesta también aclara que el acercamiento al tema no tiene un motor político, es más bien una necesidad poética. “Es muy inspirador pensar que se puede bailar con lo menos aparentemente bello, con lo que nos perturba, porque nuestra relación con todo lo que no sirve es de absoluto desprecio, para mí la pieza habla de la basura, pero también de los muertos, de los enfermos y de todos los sectores que no entran el canon de la productividad, del consumo, de la máxima belleza, del máximo éxito y de la máxima juventud”.

La obra dancística explora la obsolescencia del cuerpo. CORTESÍA

“Bordo Poniente”, que tendrá una única presentación en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, el próximo 20 de septiembre, a las 19:00 horas, es una de las primeras colaboraciones en la danza entre la Universidad de Guadalajara y la DAJU, y en ella participan 10 bailarines en escena, es decir, seis artistas locales y cuatro invitados, como resultado de esta colaboración. Luego de su estreno mundial, “Bordo Poniente” tendrá presentaciones en Ciudad de México y una gira internacional.

Finalmente, Luz Arcas asegura: “la danza siempre está al servicio del cuerpo y para mí tiene que mostrarlo con su fragilidad, con sus motores, con sus bloqueos; yo, como cuerpo que va a morir, que va a enfermar y a perder sus facultades, siento la necesidad de abrazar lo impuro, lo que no sirve, para darle un sentido y para aprender de eso”.

Arte en movimiento

“Bordo Poniente” se presentará el viernes 20 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, ubicado en Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 1695, Rinconada de La Azalea, Belenes Norte, Zapopan.

Boletos de 200 a 350 pesos, a la venta en taquillas y en conjuntosantander.com.