“La cultura, un instrumento de transformación social”: Aristóteles Sandoval

El 18 de noviembre de 2018, teniendo como escenario al Teatro Degollado, la exsecretaria de Cultura de Jalisco, Myriam Vachez, señaló, durante la presentación de su último informe de labores que gracias al apoyo del entonces Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, Jalisco logró salir del estancamiento cultural en el que se encontraba por la falta de presupuesto. Agregó que gracias al amor por el arte que tenía el mandatario, poco a poco se lograron generar las condiciones para destinar recursos e impulsar al talento del Estado.

"Con un gran amor al arte, con un gran amor a México y a Jalisco, juntos logramos avanzar y salir del abandono que se tenía en la cultura, en distintas expresiones artísticas", agregó durante dicha ceremonia el exgobernador, quien falleció la madrugada de este viernes 18 de diciembre, víctima de un atentado, en Puerto Vallarta.

En aquella ocasión, la extitular de la Secretaría de Cultura explicó durante su informe que entre los logros de la administración de Sandoval —del 1 de marzo de 2013 al 5 de diciembre de 2018— destacaron: el fomento a las industrias culturales y creativas, a la lectura, el desarrollo e impulso cultural en los municipios, el incremento del fondo para talleres en las distintas Casas de Cultura y la protección del patrimonio cultural con la restauración de infraestructura de sitios arqueológicos.

Hermandad con Guanajuato

Aunado a los logros anteriores, en 2016 Jalisco fue el invitado especial de la XLIV edición del Festival Internacional Cervantino. Ante este convite, Aristóteles Sandoval aseguró que el mejor vínculo que puede existir entre Guanajuato y Jalisco se da a través de la cultura y su legado histórico con reconocimiento internacional.

En el Teatro Juárez, en Guanajuato, el mandatario consideró una oportunidad para promocionar la tradición jalisciense entre los miles de visitantes que asisten a este festival: “Para los mexicanos es un orgullo tener en Guanajuato, desde hace más de 40 años, un grandioso Festial Cervantino; para Jalisco es un honor asistir como Estado invitado a esta celebración en un año tan especial como es la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes”, sostuvo Sandoval.

Trazaron las Rutas Creativas

Aunque inició en la administración de Alejandro Cravioto, como Secretario de Cultura de Jalisco y sólo bajo el nombre de Vías Verdes, fue hasta la llegada de Myriam Vachez que se consolidó el proyecto Rutas Creativas, el cual impulsó la vida cultural y recreativa de la Región Valles.

El proyecto, bajo el apoyo de Aristóteles Sandoval, tuvo como finalidad detonar el potencial económico y turístico de Tala, La Vega, Ameca, Teuchitlán, Ahualulco, Santa Cruz de Bárcenas, San Juanito de Escobedo, Etzatlán, Magdalena, Tequila, Amatitán y El Arenal.

El proyecto incluyó, además de las Vías Verdes que se pueden recorrer en bicicleta, la rehabilitación de seis exestaciones del tren, las cuales son los ejes principales del proyecto, pues en éstas se albergan actividades de cine, teatro, danza, activación física, pintura, entre otras.

El proyecto fue inaugurado en marzo del 2015 por el entonces mandatario estatal, el cual realizó un recorrido en bicicleta. En esta ceremonia, Aristóteles Sandoval Díaz resaltó que este tipo de proyectos, además de impulsar la movilidad no motorizada, generan condiciones para la atracción turística, desarrollo económico, histórico, cultural y religioso.

Sandoval Díaz detalló que las Rutas Creativas están integradas por varios programas, como el denominado Vías Verdes Jalisco, que contempla distintos senderos para recorrer a pie, bicicleta o en caballo la ruta arqueológica, del peregrino y agavera. Hasta el 2018, este proyecto había recibido una inversión de 157.2 millones de pesos.

“Creció la cultura”

Un claro ejemplo del éxito de este programa fue que tras la inauguración de los tramos de Vías Verdes entre Tala y Ameca, los habitantes de las localidades se adueñaron de ellos y ahora los usan para realizar recorridos dominicales en bicicleta o ejercitarse.

Cabe señalar que durante el trayecto, los visitantes se pueden encontrar con mapas que les indican dónde se encuentran; así como señalética que les indica si en ese lugar ocurrió algo histórico importante (como movimientos militares).

Herramientas para dar impulso

A lo largo de su gobierno, Aristóteles Sandoval señaló que uno de los principales objetivos de su administración fue hacer de la cultura un instrumento de transformación social y una herramienta para impulsar la economía a escala regional: “Nos propusimos que la cultura no fuera un privilegio, que no solo pudieran acceder unos cuantos; sino que se dirigiera al espacio público. Que la oferta creciera, la audiencia creciera, los públicos también y que no solamente quedaran en la Zona Metropolitana de Guadalajara”.

Y fue bajo esta idea que durante su gobierno se le dio importante atención a eventos como el Festival de las Artes Jalisco (FESTA) el cual arrancó labores en 2013 y llevó diversos eventos culturales a la Zona Metropolitana de Jalisco. En su primera edición, FESTA congregó a más de mil 600 artistas durante 89 funciones aproximadamente. Cabe señalar que este evento marcó el debut del Joven Ballet de Jalisco y tuvo entre sus sedes a recintos como el Teatro Degollado, el Instituto Cultural Cabañas, la Casa Fundadores, el Ex Convento del Carmen, entre otros espacios.

Para la edición de 2018, FESTA presentó un espectáculo multidisciplinario en el escenario del Teatro Degollado bautizado “De Arreola por Arreola, Bestias y Prodigios”, creado por el nieto del escritor Juan José Arreola, Alonso Arreola.

Otro programa importante a destacar durante la administración de Sandoval fue “Vive el Arte”, el cual semana a semana ofreció, en los diversos municipios del Estado, funciones gratuitas de teatro, danza y música como garantía de que todos, sin excepción alguna, pueden acceder a la cultura sin afectar las finanzas familiares. Fue así que la semana se llenó de cultura con los Martes de Música y Ópera, los Miércoles Literarios y de Teatro y los Jueves de Danza.