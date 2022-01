La OFJ tendrá una “temporada totalmente pandémica”

Con la presencia de la secretaria de Cultura de la entidad, Lourdes González, y la subdirectora del INBAL, Laura Elena Ramírez, ayer fueron presentados formalmente el nuevo Director Titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) y su también nuevo gerente artístico, el maestro José Luis Castillo y Horacio Cicero, respectivamente. Asimismo, se dio a conocer la primera temporada de conciertos del año y un nuevo convenio de trabajo entre la instancia cultural federal y la SC que ampliará la “colaboración creativa y administrativa” y tendrá como misión “fortalecer a los grupos artísticos”.

Así, en palabras de González, se persigue “replantear el rumbo de la orquesta”, lo mismo que “promover las finanzas y relaciones laborales sanas”; de esta forma, al presentar a Castillo -que llega al puesto bajo el mismo contrato que su antecesor, Jesús Medina, con el mismo sueldo ($130 mil pesos más I.V.A.) y la misma cantidad de programas anuales-, el músico indicó que buscará hacer “una programación propositiva” y se declaró “comprometido con la transparencia, y con los procesos de ingreso claros para todos y todas”.

Convenio benéfico

En estos términos, la titular de la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco declaró que la OFJ “deberá ser modelo a nivel nacional”, tanto en lo artístico como lo administrativo y, además, “este primer semestre no se trabajará con orquesta completa” y se harán conciertos con “aforo reducido” por respeto a disposiciones sanitarias, ante lo cual “el reto es adaptarnos a lo que viene”.

Ahora, en cuanto a los beneficios del convenio con el INBAL, Castillo enfatizó que beneficiará “la movilidad de los artistas, los grupos artísticos y los programas de formación”, lo que incidirá para “detonar más procesos compositivos y fortalecer una plataforma en la que se aproveche a maestros músicos y se promocione a compositores jaliscienses”.

Por lo que toca a la relación con el patronato de la OFJ, González aseveró que será más estrecha y que han atendido a “sus críticas” respecto de los “aspectos que debíamos corregir”; además, se refirió al “fin de contrato” de Jesús Medina, una decisión que se tomó “de manera conjunta” pues el futuro de la orquesta “se planteaba distinto”, aunque dijo “reconocer su trabajo”.

Resolviendo problemas

La OFJ en los últimos años se ha visto involucrada en diversas polémicas, pues hay señalamiento de malversación de recursos, adeudos con proveedores, entre otras denuncias.

Al respecto, el gerente artístico de la OFJ, Horacio Cicero afirma en entrevista con EL INFORMADOR, sin especificar algún caso en particular, que en el tema de transparencia “vamos bien, se hace la gestión en conjunto con el departamento jurídico y la dirección administrativa; hay un comité técnico que revisa la situación y la información se ha ido recabando para subsanar en tiempo y forma lo que se deba comprobar. Esto también se vio afectado por la pandemia y, estos últimos cuatro meses, me he dedicado a solicitar los documentos”.

Respecto a las deficiencias y denuncias resultantes tras la auditoría a la SC practicada antes de la llegada de las nuevas autoridades, Cicero dice que “la Contraloría estatal tomó cartas en el asunto y nosotros esperamos las resoluciones pertinentes, algo que revelará de cara a la sociedad, puesto que existe una inquietud real por saber”.

En cuanto a los procesos de admisión de nuevos músicos, el gerente indica que “las audiciones se harán por convocatoria pública, acatando los reglamentos y serán para músicos mexicanos; esto se determina de acuerdo con la formación de la orquesta y lo que haga falta, un dictamen que estará a cargo del nuevo director. El reto, para mí, es lograr subsanar esto porque son otros tiempos”.

Temporada “pandémica”

Finalmente, se agregará a la estructura de la OFJ la figura de director asistente, que estará en manos de Enrique Radillo. Así mismo, se detalló que el presupuesto con el que contará la orquesta para este año será de $52 millones 773 mil pesos, a lo que sumarán los ingresos propios.

Los conciertos respetarán todas las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de salud y habrá una nueva reducción en el aforo; asimismo, la OFJ tocará -en lo que denominó el nuevo Director Titular como una “temporada totalmente pandémica”- con un ensamble de 55 músicos (pero dependerá del repertorio) y los conciertos no llegarán a una hora.

Orquesta Filarmónica de Jalisco: Primera temporada de 2022/

Programa 1

Fechas: del 14 al 20 de febrero

Director titular: José Luis Castillo

Lugar: Teatro Degollado (con aforo reducido)

-Obertura en do mayor/ FANNY MENDELSSOHN

-Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56/ JOHANNES BRAHMS (conmemoración del 125 aniversario luctuoso del compositor)

-Sinfonía núm. 1, D. 82/ FRANZ SCHUBERT (225 aniversario del natalicio del compositor.

