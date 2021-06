La OFJ regresa al Conjunto Santander

Hoy mediante un comunicado de prensa, se avisó que la Orquesta Filarmónica de Jalisco regresa al Conjunto Santander de Artes Escénicas. La música de Rossini, Respighi y Mendelssohn sonará este jueves 24 de junio en la Sala Plácido Domingo de este recinto a las 20:30 horas, mientras que el domingo 27 de junio ofrecerá su tradicional concierto al medio día en el Teatro Degollado.

“Esta es Italia. He encontrado la máxima felicidad, lo que he estado esperando toda mi vida y ¡cómo lo estoy disfrutando!”. Un 10 de octubre de 1830 Félix Mendelssohn escribió estas líneas. Tenía 21 años cuando decidió viajar a Italia, estancia que le inspiró la composición de su cuarta sinfonía nombrada como: La Italiana, en honor al país que extasió no sólo a este autor, sino también inspiró otras majestuosas composiciones, según se lee en la información emitida.

Estas piezas podrán ser escuchadas en el concierto que la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) ofrecerá en el Conjunto Santander de Artes Escénicas este jueves 24 de junio.

El segundo programa en el marco de la II Temporada presencial 2021 de esta agrupación ocurrirá en la Sala Plácido Domingo a las 20:30 horas, bajo la dirección de Jesús Medina, su director titular. La OFJ compartirá la Obertura de la ópera: La Italiana en Argel, de Rossini. Y La Suite Número 1 de las Arias y Danzas antiguas de Respighi, un anticuario acústico de la música tradicional italiana.

El domingo 27 de junio en el Teatro Degollado la agrupación espera al público a las 12:30 horas. Los boletos están disponibles desde 90 pesos en taquillas del Teatro Degollado, Conjunto Santander y Ticket Master (más cargos por servicio).

Se pide a quien adquiera su boleto, llegar 30 minutos antes de que inicie el concierto, pues por los protocolos sanitarios el acceso llevará algunos minutos, lo que requiere de la paciencia de todas las personas. Una vez iniciado el evento no se permitirá el acceso del público.

