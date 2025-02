La Filarmónica estrena música de Rumania de la mano de Cristian Lupes

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) continúa su temporada con invitados de lujo y programas imperdibles que traen a la ciudad melodías y conciertos nunca antes interpretados en México, lo que da testimonio de la versatilidad, la frescura y el profesionalismo de nuestros músicos. Durante el Programa 2, Jalisco contará con la presencia del director rumano Cristian Lupes, que por primera vez en su carrera dirigirá en México, y que estrenará melodías inéditas traídas a Guadalajara, especialmente, desde su país de origen.

Cristian Lupes expresó su entusiasmo por dirigir la OFJ -invitación que aceptó de inmediato-, donde encontró músicos profesionales que le permitieron una libertad total para expresarse a su gusto en el escenario, y una apertura musical a la altura del programa.

"Me siento muy contento de estar en México por primera vez y especialmente en Guadalajara. Cuando mi manager me propuso venir a dirigir aquí, acepté inmediatamente. Yo ya sabía que la OFJ era famosa, e inicié un trabajo maravilloso con ella estos días. Los músicos son individuos profesionales y la calidad en general de la orquesta me ha dado la libertad de ser creativo y de sumergirme verdaderamente en la música. Es muy extraño, yo necesito sentirme libre frente a los músicos, y aquí pude darlo todo, hay mucha apertura, han sido muy profesionales y amables, ha habido mucha generosidad musical, por lo que es una experiencia muy bella para mí".

Música contemporánea de Rumania, por primera vez en Guadalajara

Durante el concierto, los asistentes podrán disfrutar de piezas de Beethoven, un favorito indiscutible de los tapatíos. No obstante, lo que hará la velada especial es el hecho de que Lupes dirigirá melodías de su país natal, por lo que por primera vez en México, la música de Rumania hará su estreno en Guadalajara.

"Vengo de muy lejos. Así que traje conmigo aquí un caleidoscopio musical. Digamos que son piezas que amo, es algo personal, un viaje musical: hay un contraste entre incertidumbre y misterio. Pero también quería presentar al público de Guadalajara la música de mi hogar, Rumania, y debido a que soy un gran fan de la música contemporánea, Dan Dediu -que por primera vez se estrenará en México- era una opción obvia para mí por ser una pieza bella y emocional. Nos embarcaremos en un viaje muy, muy bello".

“La orquesta es muy similar a la sociedad”

El director se confesó fanático del músico mexicano Manuel Ponce, y aseguró que se convertirá en un buen embajador de la música mexicana en Rumania una vez regrese a su país de origen. En cuanto a la situación de la música contemporánea y los retos que atraviesa la música de orquesta, Cristian Lupes reconoció que existen retos que afrontar, pero también expresó su confianza en que la música misma es la solución, pues no hay lenguaje más universal ni mejor manera para reunir a las personas más allá de sus diferencias.

"Estamos atravesando tiempos complicados en muchos niveles. Pero como la historia muestra, en cada época emergen grandes obras maestras. Creo que es importante para los músicos y la música ser realistas sobre lo que está pasando; el ritmo de vida, el incremento de la Inteligencia Artificial, el cambio de perspectiva. Es necesario mantenernos relevantes en la sociedad, mantenernos cerca de los jóvenes; la música es un lenguaje universal, esa es nuestra gran ventaja. Necesitamos gente dedicada que ame lo que hace en la música. La música es pura, creo que es una manera muy bella de reunir a la gente".

"La orquesta es muy similar a la sociedad; está compuesta de diferentes tipos de personas, cada una con sus propias preocupaciones, poderes, etc. Pero, sin importar la diferencia, siempre pueden reunirse para crear algo hermoso", finalizó el director, que invitó a los tapatíos a no perderse de los conciertos para conocer de primera mano el estreno de música rumana nunca antes tocada en México.

El Programa 2 de la OFJ contará con las piezas "Obertura a Las Criaturas de Prometeo" y la "Sinfonía número 4" de Beethoven, "Primavera Apalache" de A. Copland, y "Elegia Minacciosa", de D. Dediu, por primera vez tocada en México, este jueves 13 y domingo 16 de febrero en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

MF