“El Mesías” resonará en tres emblemáticos sitios del Centro Histórico

El espíritu navideño se respira en Guadalajara. Con motivo de las fiestas decembrinas, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), en colaboración con el Coro del Estado, más la presencia de destacados solistas, ofrecerá un magno concierto navideño con tres funciones los días 12, 13 y 16 de diciembre. Se trata de “El Mesías” de Georg Friedrich Händel, una monumental obra considerada como un ícono de la música clásica.

La función principal será hoy jueves 12 de diciembre en punto de las 20:30 horas en el Teatro Degollado. La venta de boletos es en boletia.com y hay accesos a partir de los 126 hasta los 300 pesos. Sin embargo, las otras dos funciones serán gratuitas pero con cupo limitado. Una será mañana viernes 13 de diciembre a las 20:00 horas en la Catedral de Guadalajara y la última el próximo lunes 16 a las 20:00 horas en Plaza Liberación.

Bajo la dirección artística del maestro José Luis Castillo y el maestro José María López dirigiendo el Coro del Estado de Jalisco, el concierto contará con las voces de la soprano Cynthia Sánchez, la mezzo soprano Alejandra Gómez, el tenor Orlando Pineda y el barítono Josué Cerón.

Al respecto de estas funciones, conversa con EL INFORMADOR, el maestro Castillo. "El Mesías es un oratorio de Händel que se asocia inmediatamente con las fiestas decembrinas, es por eso que este será nuestro concierto navideño de este año. Y será en tres lugares con tres características distintas, primero, la orquesta tocará en su casa que es el Teatro Degollado. Y me da mucho gusto compartir, que según me informan, hace mucho tiempo que la OFJ no se presenta en la Catedral. Y uno de los intereses que tiene la orquesta es tratar de hacer música para el mayor número de personas, así que es por esto, por la obra, las circunstancias y el momento, que se nos ocurrió tocar en este lugar el viernes 13 a las 20:00 horas. De la misma manera, el lunes 16 a la misma hora en Plaza Liberación, la función será en el marco del Festival Ilusionante. Será la misma pieza, con los mismos intérpretes y los mismos solistas".

Sobre la obra, recuerda el maestro que la labor de Händel en Inglaterra era básicamente la de un compositor de ópera. "Entonces, había momentos a lo largo del año como el adviento o pascua, en donde no se veía con buenos ojos el estreno de óperas, así que él acabó componiendo oratorios. En efecto, sí es música religiosa, música sacra, pero sí tiene un buen componente de una secuencia de arias, recitativos y coros al igual que las óperas barrocas que desarrollaba. Y para todo esto tenemos al Coro del Estado más cuatro solistas, los cuales son maravillosos y son de lujo para este repertorio".

Con estas funciones la OFJ termina sus actividades del 2024, de cara al próximo 2025. "Una de las características del trabajo que venimos realizando es lógicamente la pluralidad de repertorios y diversificar al público. Después de un trabajo bastante importante durante este año, las maestras y los maestros tendrán un merecido descanso".

También enfatiza el maestro Castillo que la OFJ ha buscado un equilibrio en su programación este año, no solo de estilos, también a nivel geográfico e incidiendo también en la presencia de las creadoras mujeres. "A lo largo de tres temporadas hemos alcanzado las 30 mil personas, cosa que nos llena de satisfacción, el balance es necesariamente positivo".

¿De qué trata “El Mesías”?

“El Mesías”, con una duración de 80 minutos, es una de las obras más emblemáticas de la historia de la música, que celebra el nacimiento y la vida de Cristo, encarnando el verdadero espíritu navideño a través de sus cautivadoras arias y su célebre “Aleluya”. Estrenada en 1742, “El Mesías” es una de las composiciones más célebres del periodo barroco. A través de su sublime combinación de arias, coros y recitativos, Georg Friedrich Händel captura la esencia del espíritu navideño al relatar episodios de la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su resurrección. Su célebre “Aleluya”, un himno de júbilo y esperanza, se ha convertido en un símbolo universal de celebración.

Agéndalo

“El Mesías” con la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) con tres funciones. La primera se llevará a cabo hoy jueves 12 de diciembre a las 20:30 horas en el Teatro Degollado. Los boletos van de los 126 a los 300 pesos de venta en boletia.com y taquillas del recinto. Las otras dos funciones son con entrada libre y cupo limitado a las 20:00 horas el viernes 13 de diciembre en la Catedral de Guadalajara y el lunes 16 de diciembre a las 20:00 horas en Plaza Liberación.

MF