La “Esquizofrenia” de Rafael Perrín

Poner sobre la mesa la importancia de atender y comprender las enfermedades mentales es la propuesta del productor y actor, Rafael Perrín, quien desde hace tres años apostó por dar un vuelco al teatro convencional del terror a través de “Esquizofrenia”, monólogo en el que comparte una visión muy personal de lo que es este padecimiento.

Interesado no solo por llevar un nuevo montaje al teatro, Rafael Perrín decidió internarse por algunos días en un centro psiquiátrico para entender cómo es el entorno de la esquizofrenia, cómo se trata y cómo es la convivencia personal e indirecta con esta enfermedad; con esta experiencia en carne propia, el productor y actor recurrió al escritor Mauricio Pichardo para encomendarle la dramaturgia de esta obra que regresa hoy al Teatro Galerías.

“Después de ‘La dama de negro’ me ofrecieron muchas obras para dirigir, pero no me enganchaban con ese compromiso que busco y me gusta para que el público realmente pueda vivir una emoción más allá de una obra de teatro”, explica Rafael Perrín al recordar que el soñar que ingresaba a un hospital psiquiátrico fue el detonante para abordar este tema desde un enfoque sensible con el terror teatral.

“Verán un espectáculo de psico-terror a diferencia de lo que es ‘La dama de negro’, en donde un fantasma te asusta. En ‘Esquizofrenia’ lo que te asusta eres tú mismo. La obra se desarrolla en 1914 en donde el doctor ‘Emile Tuck’ da una conferencia sobre cómo encuentra la cura de la esquizofrenia, se la explica a los médicos que, en este caso, es el público, que es quien vive una experiencia basada en grandes efectos de audio, iluminación y un texto muy conmovedor”.

Rafael Perrín puntualiza que si bien México atraviesa por situaciones donde la violencia y el terror son realidades constantes e imposibles de esconder, proyectos artísticos como “Esquizofrenia” permiten reflexionar desde otro ámbito este tipo de temáticas a las que cualquiera está expuesto.

“Este tipo de obras te acercan a una realidad que sucede. Te das cuenta que hay un mundo alterno a la realidad de todos los demás. Te das cuenta que tú eres el otro de los otros, siempre decimos que otros son los que se meten a la fila o son los que no saben manejar, por ejemplo, pero no nos ponemos a pensar que nosotros también somos ‘los otros’ de esas personas a las que señalas. Con estas obras de teatro, además de divertirte y vivir una experiencia, te sensibilizan sobre esa realidad en donde tú también eres protagonista”.

Con el plan de continuar con este montaje hasta finales de año, Rafael Perrín detalla las complejidades de internarse en la vida de “Emile Tuck”, que ante el desgaste emocional y físico que implica este personaje que lo ha llevado a adelgazar 28 kilos, ha optado por hacer una función solamente a cada ciudad que visita.

“Creo que lo más complicado es la representación de la enfermedad. Me interné durante 12 días en un hospital psiquiátrico para poder convivir con enfermos de esquizofrenia y darme cuenta de la terrorífica verdad en la que viven, aunque ahora la medicina está muy evolucionada y los hospitales los tratan de maravilla, pero el representar a un enfermo es un compromiso muy serio, es una enfermedad que existe y cada vez hay más casos cercanos a uno. Yo tenía que hacer algo con profundo respeto, fueron tres años de preparación física y mental”.

Para la agenda

“Esquizofrenia” de Rafael Perrín, hoy en el Teatro Galerías a las 21:00 horas. Boletos: desde $280 pesos.