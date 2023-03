La Bruja de Texcoco: mi proyecto habla de mi experiencia como persona distinta de la norma

La Bruja de Texcoco es mucho más que el nombre artístico de Octavio Mendoza, un músico travestido que descubrió su feminidad y en el escenario asume también su identidad; en su proyecto retoma la música tradicional mexicana, ritmos e instrumentos precolombinos y la estética del travestismo de las culturas indígenas. Ahora, todo indica, será la primera artista transgénero que se presente en el Teatro Degollado, como parte del Encuentro Trama, este sábado 11 de marzo a las 20:00 horas.

En este sentido, su trabajo ha sido inspirado asimismo por las feminidades y transfeminidades que han existido en México desde hace mucho tiempo, como las muxes del istmo de Tehuantepec, las maringuias de Michoacán y las chuntaes de Chiapas de Corzo; no le gusta ponerse etiquetas y reconoce que su proyecto es de resistencia, marcado por el odio hacia las feminidades en México, un país con un alto índice de feminicidios y transfeminicidios.

Una visita grata

Venir a Guadalajara, para el artista “es muy importante, sobre todo porque buena parte de mi música está inspirada en el Occidente del bajío, mucho lo aprendí gracias al son de mariachi, el tradicional, y me apasiona todo lo que –musicalmente– sucede en ese lugar, que es la cuna representativa de la cultura mexicana. Todo el mundo nos conoce por el mariachi”.

Asimismo, la Bruja participó, años antes, en el Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional (ENMT), cuya sede principal es Guadalajara, “ahí se daban cita muchos grandes músicos, maestros de la tradición que llegaban de diferentes lugares; eso sigue siendo un momento lindo del año, poder escuchar mariachi y aprender. Y eso hace también muy grato visitar la ciudad, me encanta; tengo amigos allá y la comida me vuelve loca”.

Distinta de la norma

En palabras del músico e intérprete trans, el Teatro Degollado es “un escenario muy importante; pero yo donde sea, en cualquier lugar doy lo mejor de mí. Voy con la banda completa, vamos todos, y es mucho trabajo para llevar el show, se requiere de muchas manos, pero no es nada que no se pueda hacer, y es un momento importante porque mi proyecto no es algo convencional, habla de mi experiencia y vivencia como una persona distinta de la norma. Y eso lo hace enriquecedor”.

Pero no es lo único, aclara la artista, “Lo que trato es, desde mi trinchera, que es la música y estos escenarios o espacios, mostrarme ante la gente y decir: ‘esta soy yo, y como yo habemos muchas personas que tenemos el derecho y merecemos tener identidad, lo mismo que cualquier mexicano heterosexual. Yo soy mexicana, me gusta el son y el mariachi, viajar, la comida y mis costumbres, y no por eso dejaré de hacer lo que amo; porque la heteronorma y la sociedad están muy comprometidas –la verdad– para arruinarlo”.

A este respecto, explica la también compositora, “trato de no generalizar, pero me he dado cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, ahora que TikTok arrasó con todas las redes, muchas personas están mal informadas acerca de estas situaciones, y con tanto trabajo que se ha hecho para que llegue alguien –que ni idea tiene– venga a hablar de nuestras experiencias, pues resulta alarmante. Personas así existirán siempre, pero para mí, lo políticamente correcto es hacer mi música, estar en un escenario y compartirme así con la gente”.

Un proceso enriquecedor

Ahora bien, respecto de la música, este proyecto creativo –destaca la Bruja de Texcoco– ha sido resultado de “un proceso de mucha prueba y error, porque llevo al escenario el arpa, mi violín, el bajo quinto y la vihuela que, de entrada, no son eléctricos y ecualizarlos es un problema; checar de todo esto qué funciona y qué no ha sido difícil, no somos una banda convencional; estoy yo, los músicos y los instrumentos: batería, guitarra, bajo y voz, trompeta y quinta huapanguera, armonías e instrumentos precolombinos. Lo que sea que llevemos”.

En estos términos, este proceso de creación y montaje musical “ha sido muy enriquecedor, porque aprendo a ver en qué instante entra uno u otro instrumento; a veces hay momentos de conexión muy íntimos y hay también otros que se dan de manera diferente. En todos los conciertos hay aprendizajes; y te juro que lo que menos me preocupa es estar en el escenario, mi proceso para llegar ahí es el verdadero reto. De ahí me agarro y, por eso, creo que será una presentación muy especial, quiero mucho a Guadalajara y me emociona estar allá pronto”.

LA BRUJA DE TEXCOCO/ Concierto

Sede: Teatro Degollado (Calle Degollado S/N, Zona Centro, GDL)

Fecha: Sábado 11 de marzo/ 20:00 horas

Boletos: Ticketmaster y taquillas del recinto

