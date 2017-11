Karolina Ramqvist, el nuevo fenómeno sueco

La autora sueca Karolina Ramqvist es un fenómeno literario en su tierra natal. Con motivo de la publicación de “La ciudad blanca”, la primera obra de su autoría en lengua española y editada bajo el sello de Anagrama, Ramqvist también visita por primera ocasión la FIL.

“El español fue mi primer amor con otra lengua porque mientras crecía había un gran movimiento político con migrantes chilenos. Mi mejor amigo en el jardín de niños era chileno e incluso tomábamos clases de español un par de veces a la semana, entonces para mí es una gran alegría tener mi trabajo presente en este idioma”.

“La Ciudad Blanca” aborda la historia de Karin, una mujer que lo ha perdido casi todo luego de estar en la cima: su pareja, sus bienes materiales, su estilo de vida. El sentimiento de pérdida impregna cada una de sus páginas. “Al escribir utilizo mis propios miedos. El perderlo todo es un miedo con el que cualquiera puede identificarse. Personalmente, siempre he tenido esta visión ideal de mí misma como una persona fuerte e independiente que no necesita de nadie. Es un ideal que está muy arraigado en la cultura sueca. Lo que trato de abordar es la pérdida del poder, la necesidad de pedir ayuda y quizá no recibirla”.

"El español fue mi primer amor con otra lengua".

Esta pérdida también se ve reflejada en el cuerpo de la protagonista quien acaba de convertirse en madre y mira cómo su cuerpo ha cambiado después de ello. “El cuerpo es central para todos nosotros. Sus características definen nuestro lugar en la sociedad. Por esto era muy importante para mí escribir sobre cómo éste se deteriora; eso es algo que no podemos evitar. El personaje es alguien que ha lucrado con su cuerpo, con su belleza. Y ahora está en esta situación en que su cuerpo está cambiando”.

Más allá de los cambios que la maternidad provoca en el cuerpo, también aborda la relación entre la protagonista y su hija: “Ella al principio no quiere ser madre, pero la convencen de que lo sea. Y ahora que lo ha perdido todo, cuidar de su hija es lo que la motiva a seguir adelante. Es una relación simbiótica, una fuerza de la naturaleza, algo que puede cambiar por completo quién eres y la forma en que te relacionas con el mundo”.