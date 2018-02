Kala Ruiz cuenta sus “Secretos mágicos”

Desde tiempos ancestrales, los rituales han formado parte importante en las actividades del ser humano, ya sea para agradecer o pedir algo en particular. Actualmente, éstos siguen siendo parte de la vida cotidiana del hombre, por lo que tras más de 40 años de estudios metafísicos, astrológicos y esotéricos, Kala Ruiz comparte “los rituales más poderosos para mejorar tu vida” en su nuevo libro: “Secretos mágicos”.

“A lo largo de estos años he ido recopilando recetas mágicas que nos van dejando nuestros sabios ancestros, voy atesorándolas y encontrando nuevas. Me quedo sobre todo con las más fáciles de elaborar, para que los lectores no tengan que batallar mucho, por lo que son puras recetas que necesitan cosas que se tienen en la cocina, en el mercado más cercano, como canela, sal marina, vinagre, albahaca” cuenta Ruiz en entrevista con este medio respecto a lo que el lector encontrará en el mencionado libro.

Dichos ingredientes se complementan con elementos “de la madre tierra, ingredientes que ella nos proporciona, estos son para sanarnos, aliviar nuestros males, e incluso para el amor y eliminar las malas energías”.

De esta forma, los rituales se presentan ante el lector, prácticos, ideales para incluirlos paulatinamente en el día a día. Igualmente, para ofrecer mayor facilidad, Kala divide su libro en 12 capítulos, según la finalidad de los rituales compartidos: “ya sea para el amor, mejorar o encontrar trabajo, quitarte de encima envidias y depredadores energéticos, para la unión familiar, conectar con los ancestros, pedir por ellos”.

Además de los rituales, se habla de la metafísica y la toma de consciencia, pues la astróloga destaca que se debe lograr “un cambio desde lo profundo”, sino los rituales de nada servirán.

Algunos consejos

En el último capítulo, Kala Ruiz expone sus rituales favoritos, los que ella usa con mayor frecuencia; en estos se incluyen sabidurías de diferentes partes del mundo, como de la cábala y el feng shui. Nos compartió algunos de ellos para la atracción del dinero.

“La cábala del dinero nos enseña que al cobrar cada quincena, es importante que esa noche, y las más noches posibles, duerma el dinero en casa, porque el dinero llama dinero, y lo semejante atrae a lo semejante, entonces, si en tu casa se queda ese dinero por varios días, atraerá más. También recomiendo que la cartera no esté sin billetes, igualmente, tener en una caja en casa dinero, sin decirle a nadie”.

A estos breves consejos, agregó uno más para atraer al amor. “Las chicas que quieren tener novio o casarse, deben fijarse mucho que su cuarto no sea el cuarto de una niña soltera, que no sea todo rosa, lleno de muñecas o peluches, con cuadros de mujeres solas... Debes decirle al universo que estás lista para recibir un enamorado o para casarte, lo más conveniente para esto es poner cuando menos una colcha roja, cojines de este color, tener una cama que no sea individual”.