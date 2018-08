Julieta Marón debuta en el arte digital

La exploración artística sigue vigente en Julieta Marón, conocida principalmente por su carrera musical y artista multifacética que ahora se interna al arte digital a través de “Del color que vivo”, exposición que llega a la Galería Juan Soriano este 23 de agosto en la Casa de la Cultura Jalisciense.

En un intento por dar un segundo respiro a material que se había quedado en el cajón, Julieta Morón decidió revisar esas fotografías que no la habían dejado satisfecha del todo, por lo que encaminarlas en otra perspectiva dio como resultado esta exposición que parte desde lo abstracto y pone sobre la mesa esa delgada línea entre lo real e irreal.

“Todo nació de una casualidad cuando estaba trabajando en la computadora y quise arreglar unas fotografías malas y resultó otra cosa que no tenía nada que ver con las fotografías, pero que me gustó, seguí trabajando en eso. Me daba insomnio y me ponía a trabajar, fui haciendo pruebas impresas y empezaron a gustar. Desde hace ocho años comencé en el arte digital y ahora se da la oportunidad de esta exposición”, cuenta la artista.

Bajo el respaldo de la Secretaría de Cultura de Jalisco y la curaduría de Claudio Jiménez, Julieta Marón puntualiza que de las al menos 160 piezas que ha realizado desde su apertura al arte digital, 27 fueron las seleccionadas para la exposición que permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre.

“Al final no importa si es fotografía o pintura, sino lo que evoca el cuadro en sí mismo en una búsqueda estética entre la forma y el color. Es un proyecto muy personal. Ya hay más apertura al arte digital, hay que acabar con todo tipo de prejuicios, nada está escrito ni hay leyes en esto, hay que dejar fluir. Lo importante es el resultado final, lo que el espectador quiere encontrar en cada uno de los cuadros, porque al ser abstracto también hay metáforas visuales”, explica Julieta Morón, al señalar que sus piezas expuestas son sublimadas impresas en tela y montadas en bastidor.