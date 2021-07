Judy Goldman reinventa la rima infantil

La autora mexicana Judy Goldman publicó en la colección de Océano Travesía el libro ilustrado "Un elefante se balanceaba", donde retoma la rima infantil para darle una nueva versión. El texto se acompaña con ilustraciones de Carolina Monterrubio.

Vía telefónica, la escritora comentó sobre esta publicación: “El proyecto lo tenía desde hace mucho tiempo. De pronto tenemos una idea y queda de lado porque estamos en otro proyecto. Es una canción que conocía desde chica, como muchísimos. Me daba mucha risa un elefante sobre una telaraña. Se la cantaba a mis hijos también, en largos viajes de carretera o en la Ciudad de México con los trayectos largos. Lo que hice fue contarlo desde el punto de vista de la araña, no de los elefantes. Pobre araña, nadie le hace caso, nadie piensa en lo que siente con tanto trabajo de hacer su telaraña. Tiene un giro: se trepó un rinoceronte, un hipopótamo. Esto permite que quien le lea este libros a los niños. Permite jugar con ellos porque quizá conocen la canción, y jugar con esas variaciones”.

Sobre el trabajo de ilustración, Judy comentó: “En un libro como este es muy importante. Tiene que hacer una unión muy buena entre el texto y el arte. En este caso la editora, Maia Fernández Miret, buscaba alguien, tenía una visión muy específica. Compartí datos de personas que conozco, ilustradores. Y entre todas las muestras que vio escogió a Carolina. No la conocía personalmente, nunca había trabajado con ella. Me encantó el trabajo que hizo, es muy atractivo, complementa el texto de una manera muy perfecta. En mi caso siempre ha sido una sorpresa agradable ver lo que han hecho los ilustradores. Por eso siempre tengo confianza en los editores”.

Para Goldman, cantarle este tipo de canciones a los pequeños tiene un valor: “Estas canciones de tradición oral, cuentos que se cuentan de generación en generación muchas veces no se apuntan, y con el tiempo pueden desaparecer. Eso puede ser algo muy triste. Esta canción de los elefantes es muy divertida, es introducirlos a algo que puede ser muy entretenido y que tal vez no conocen. A veces los papás no la cantan, porque tampoco se las cantaron a ellos. Es una manera de compartir algo muy lindo, un libro con una canción”.

El formato de libro y lo interactivo permite estimular la imaginación tras la lectura: “Además en una forma divertida, lúdica, dramatizarlo, a veces cambiar el final o preguntarles cómo creen que debería acabar el libro. O una vez que termina, ¿qué pasó después? Podemos abrir el diálogo, sirve para que se generen canales de comunicación con los adultos. Que vean que los libros son divertidos, emocionantes. Aprender a leer es algo complicado, a veces se nos olvida a los que somos lectores. Si los acercamos desde pequeños a los libros ,cuando lleguen a la escuela será más fácil, saben distinguir, saben manejarlo”.

En su experiencia, Judy ha comprobado que los pequeños están muy abiertos a propuesta final de incentivar la plática sobre lo que les leemos y cantamos: “Los niños están llenos de preguntas, hay que alimentar esa curiosidad. Es muy importante que todos tengamos imaginación. Desafortunadamente hay mucha gente lo pierde con la edad. La imaginación es muy necesaria en muchas cosas de la vida, y los libros la estimulan, abren el horizonte”.

JM