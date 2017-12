Juana Inés Dehesa da voz a los “treintones”

El libro “Treintona, soltera y fantástica” derivó en muchas sorpresas para la escritora Juana Inés Dehesa y se convirtió en uno de sus textos más populares, e incluso fue llevado a la pantalla grande, teniendo como protagonista a Bárbara Mori. Y si bien esta novela tenía una conexión con el público femenino, el mensaje era de identificación para todos. Sin embargo, ahora presenta el spin off a través de “Manual del treintón”, donde ahora aborda el contexto de los hombres que llegan al tercer piso.

“Más allá del género, sí creo que hay una serie de urgencias, de construcciones, de mandatos que son específicos para los hombres, esta idea del hombre proveedor, del hombre fuerte, del hombre que no llora, súper masculino, macho y dominante, ahí está esa idea y es de las que debemos ir poniendo en duda, cuestionando. Entonces, —en el libro— sí hay una parte que es específica para los hombres, pero en general, la idea que permea en este texto como en ‘Treintona…’, es que hay ideas que vienen, que recibes, pero también tienes una realidad, una identidad propia que puedes construir, y ahí descubres con qué te quedas y con qué no”, comenta en entrevista.

Para la autora, “Manual del treintón” fue un trabajo muy complicado de concebir. “Sabía que lo quería hacer, había hablado con la gente de Océano, de hacer este libro en respuesta, una suerte de espejo a ‘Treintona…’, pero no sabía por dónde abordarlo. Sí, tuve que hablar con muchos hombres y leer muchos estudios sobre nuevas masculinidades, modelos de hombre y lo que entendemos en este momento, no sólo en el país, sino que en el mundo, cuál debe ser el lugar y el discurso de los hombres”.

Una visión diferente

Los capítulos y los temas son similares al texto anterior, pero la voz narrativa, el tratamiento y los conflictos que se abordan, son distintos. “Tanto en la vida de los hombres como en la de las mujeres, sigue habiendo una conciencia de lo que deben de ser, que los hombres son proveedores, no cambian pañales y por supuesto, cuando hablamos de familia, deben casarse con una muchachita buena con valores similares a los suyos, formar un núcleo idéntico al que ellos crecieron, y eso era lo ideal. Estos modelos ya no existen, pensar en tener acceso a una hipoteca, formar un patrimonio, trabajar muchos en una empresa, todas esas son realidades que ya no existen, mundos que cada vez nos parecen más inalcanzables”, finaliza.

Proyectos en puerta

Juana Inés está inmersa en un proyecto que desarrolla el fenómeno del bullying desde la perspectiva de varios escritores. “Es el conjunto de cinco historias que van a salir pronto en Penguin Random House, es un libro que se llama ‘Acosados’ y que habla de diferentes formas de ver el bullying, estamos Jaime Alfonso Sandoval, Andrés Acosta, Mónica Brozon y yo, cada uno lo aborda desde un ángulo distinto, desde la escuela, temas religioso, el ciberespacio y a mí me tocó el de género”.

“Fue un ejercicio interesante, porque no me di cuenta en qué momento los temas de género me tocan a mí hasta que, revisando, noté que he trabajado mucho sobre el lugar de las mujeres y la construcción de identidad en la sociedad mexicana; desde lo que tengo para niñas y adolescentes, hasta mujeres más grandes”.

El otro libro que tiene en desarrollo, es una novela que quiere trabajar sobre qué pasa con las mujeres que invierten mucho en su educación, en su formación profesional y que en determinado momento, alrededor de los 30 y 40, deciden volverse mamás y recluirse en la vida doméstica, interrumpir salvajemente su trabajo y su formación profesional para volver a una forma de vida más convencional”.