"Juan y la Muerte", teatro para niños desde casa

El próximo domingo 14 de junio a las 13:00 horas, desde el Foro Shakespeare de la Ciudad de México, será transmitida vía online la puesta en escena para niños “Juan y la Muerte”, del director y dramaturgo César Chagolla, quien comparte en entrevista que este montaje ya se había puesto en marcha el año pasado y que ahora sólo será una única función realizada en vivo desde el recinto, pero transmitida por la plataforma de Boletia Live Streams. El costo del boleto es de 80 pesos.

En este espectáculo participan los actores Judith Inda, Ivonne Márquez, Luis Miguel Moreno y Jorge Viñas. “La obra se presenta en vivo dentro del foro, como si fuera una función normal con escenografía y vestuario, hay algunos ajustes con los actores, pero no hay público (físico) en vivo”, comparte César, quien recomienda el montaje para niños de seis años en adelante.

“Es una obra que escribí hace como tres o cuatro años. Habla de los procesos de duelo y de la pérdida a partir del suceso de la muerte de un familiar. Está enfocada para niños porque me parece que aunque hay ciertos temas que no son tabú, sí nos cuesta mucho trabajo hablarlos con los niños, además, estos temas están relacionados con dudas que ellos siempre tienen, es muy común que en ciertas edades comiencen a preguntar sobre qué es la muerte y cómo se vive, y de pronto considero que los adultos, los padres o los maestros, no tenemos las herramientas suficientes para darles una respuesta satisfactoria”.

Explica César que a veces en lugar de ayudar, el adulto se ve enfrentado a sus propias dudas y miedos, ahí es donde “la obra trata de ayudar con eso, de proporcionar una visión muy neutra y muy imparcial, con un lenguaje muy apropiado para niños sobre lo que es la pérdida de una persona. Me parece que además de ser un tema esencial para tratarse siempre, en estos momentos que estamos viviendo (la pandemia), donde la muerte está latente y súper presente, es importante (hablar del tema) para que los niños se cuestionen y los adultos encontremos respuestas para nosotros y para poder explicárselas a los niños”.

Sobre la experiencia de transmitir una obra en esta dinámica online y bajo las condiciones en las que se desarrolla ahora la sociedad, dice César que ha sido un proceso fuera de lo normal. “Estamos en espera de ver cómo sucede esta dinámica de transmisión. (La experiencia) con el público es algo que nos emociona mucho y que nos genera muchas preguntas, porque al final, el teatro al que estamos acostumbrados es un fenómeno vivo donde la función se convierte en una interacción y un diálogo en el que el público aporta con su energía, con su risa y sus cuestionamientos, sobre todo el público infantil que no tiene ningún tapujo en gritar, preguntar, reír o llorar en vivo”, finaliza.

Sinopsis

La madre de “Juan” está cada día más enferma y parece no tener remedio. En un paseo por el lago, el chico se encuentra a la “Muerte” que viene por su madre pero, tras engañarla, la encierra en un frasco evitando que cumpla su tarea. Lo que al principio parece un triunfo pronto se convierte en tragedia y ante el cada vez más desalentador panorama, “Juan” deberá encontrar la fortaleza para remediar su error.

