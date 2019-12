Juan Quezada: Escribir para encontrar respuestas

Juan Carlos Quezada es un escritor mexicano, que se refiere así mismo como, “una persona que ha tenido que luchar consigo mismo”, se ha enfrentado a, “luchar contra ideas, contra pensamientos, miedos e incluso tradiciones, para más o menos ir quitando como maleza del camino y llegar a ese ser que, está ahí. Y que hoy está un poquito más contento que hace unos años con él mismo.”

Su trabajo ha estado enfocado en desarrollar literatura infantil y juvenil, de ahí que algo que valora de los jóvenes, “es ese tiempo que tienen, para dedicarse a lo que quieren, para amar a quien quiera, para viajar a donde quieran, para gastarse la vida, digamos. Yo creo que en este mundo estamos muy poquito tiempo, entonces el tiempo que tenemos hay que aprovecharlo lo mejor para pasárnosla bien, en el sentido positivo, en el estar bien en mi entorno, pero estar bien yo, divertirme, ser feliz, aprender, viajar”.

Sobre su obra, Juan Carlos se siente muy orgulloso porque “escribo el libro que me atrapa, el tema que me atrapa, incluso de temas que desconozco. En pienso en escribir libros sobre esos temas, para aprender.” Un ejemplo, es su libro titulado ‘3 934 kilómetros’, registrada bajo el pseudónimo de ‘La Fantasma de una Pulga’. Con el que ganó este año el Premio Hispanoamericano Castillo de la Literatura Infantil y Juvenil 2019. Que trata sobre el tema de migración, y aunque él no sea un experto en esos temas o no haya experimentado, y desconozca, él “trato de escribirlo para encontrar una respuesta.”

Sus libros tratan de temas muy variados, pero mientras tanto, Juan Carlos comparte: “trataré de seguir escribiendo, los libros que creo que ellos necesitan. Y creo lo que ellos necesitan a partir de mí mismo, yo escribo los libros que a mí me gustaría haber leído cuando era niño”.