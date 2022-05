Juan Pablo Contreras marca su debut discográfico con “Corazón Azul”

Nuevos retos se presentan para el compositor tapatío Juan Pablo Conteras, quien tras fundar en 2021 a la Orquesta Latino Mexicana, ahora vive el estreno de su primer sencillo “Corazón Azul”, tema que es la carta de presentación del álbum debut de este proyecto que progresivamente se estrenará a lo largo del 2022, con la intención de que a corto plazo este nuevo ensamble pueda instalarse en los escenarios para ofrecer un peculiar recorrido por México y sus bellezas naturales a través de la música.

Con una reconocida y premiada trayectoria desde la dirección y la composición orquestal, Juan Pablo Contreras recuerda todos los esfuerzos y voluntades que se han requerido para poner en marcha a la Orquesta Latino Mexicana y su disco debut (aún con título por definir), resaltando el apoyo que Universal Music México brindó para lograr que este proyecto tuviera al Conjunto Santander de Artes Escénicas como recinto de grabación y así marcar el recorrido con “Corazón Azul”, tema que hace un homenaje a la vida y belleza de las costas mexicanas.

“Creo que el punto focal, como suele ser en mi música, es México. Cada obra tiene una visión o historia diferente que contar sobre México y en el caso de ‘Corazón Azul’ es el Océano Pacífico, la vida costeña en México, es hacer un viaje por la costa, del mar, que a la vez representa la aventura de la vida, que hay tormentas, cosas por superar, los diferentes puertos que celebran tu llegada y como al final del día lo que más importa es seguir en el mar, seguir avanzado y navegando”, indica Juan Pablo Contreras, quien en este nuevo caminar con la Orquesta Latino Mexicana también muestra sus facetas como productor dentro del estudio de grabación.

Una visión moderna

Juan Pablo Contreras señala que la consolidación de la Orquesta Latino Mexicana y su primer álbum compuesto por 13 temas, permitirá trabajar sobre diferentes ejes, por una parte, seguir resaltando a la identidad y esencia mexicana, pero también, ser una fuente de inspiración para que más músicos, compositores, directores y ensambles se animen a impulsar proyectos ambiciosos que permitan brindar un acercamiento más directo con el público y demostrar que más que nunca la música clásica puede modernizarse.

“Parte de la idea era hacer un disco que no solo fuera grabar el audio, que cada track tuviera un video orquestal. Es algo novedoso que pocas orquestas están haciendo, he visto que en Europa, la Filarmónica de Londres lo empezó a hacer, para acercar a la gente un poco más a la música clásica y que no solo la escuchen, sino que vean quién está en el escenario, cómo se hace esta música, qué instrumentos se están tocando, modernizar un poco al género, hacerlo más accesible a la gente”.

En este sentido, el compositor de 34 años de edad, refuerza su ideal por llevar a la música clásica a un nuevo nivel, partiendo también de las adaptaciones que las orquestas han tenido que hacer ante situaciones como la pandemia, por lo que a la par de brindar composiciones novedosas y con narrativas atractivas, también destaca la importancia de impulsar una identidad visual hacia el público y éste tenga más herramientas para conocer todo lo que hay detrás de un ensamble profesional de alcance internacional.

“Creo que es algo que empezó en pandemia, muchas orquestas se vieron obligadas, por primera vez, a hacer videos, a documentar el trabajo que estaban haciendo. Espero que esto se vuelva una costumbre, así como puedes ir el fin de semana a escuchar tu orquesta, que también tengas videos de calidad para que lo puedas revisitar, quizá, después de un concierto. Especialmente con música clásica nueva, es importante que haya un registro de mucha calidad para que la gente conozca, le pierda el miedo a la música clásica”.

De cara al escenario

Tras finalizar la grabación del disco debut de la Orquesta Latino Mexicana, apoyada en su proceso por el ingeniero de grabación y mezcla, Gabriel Castañón, quien dispuso 50 micrófonos para tal tarea titánica, Juan Pablo Contreras señala que de manera bimestral se estrenarán nuevas canciones tas el lanzamiento inicial de “Corazón Azul”, además de analizar posibilidades para emprender una gira con el ensamble.

“Estamos armando el poder presentar el disco ya que haya salido en plataformas, el poder hacer un concierto en forma en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y, ojalá, también poder llevarlo a otras ciudades, buscar la manera de que estos conciertos tengan una presencia más permanente, no solo con mi música, sino con la de otros compositores”, recalca Juan Pablo Contreras al referir las grandes oportunidades que se visualizan, al recordar que este álbum debut es histórico, pues desde 1967, es decir, hace 55 años, el compositor Carlos Chávez, fue el último compositor mexicano en grabar y dirigir un disco orquestal completo con su obra “Seis Sinfonías”.

“Es con mucha esperanza de que esto inspire a otras orquestas, a que la música de los compositores mexicanos quede bien registrada, que se busque hacer este tipo de proyectos, más que tocar en vivo, sino también hacer buenas grabaciones para que la música pueda ir a todo el mundo”.