Este jueves, 20 de octubre, el compositor y director de orquesta tapatío, Juan Pablo Contreras, recibirá el Vilcek Prize for Creative Promise en la Ciudad de Nueva York. Se trata de un premio que la Fundación Vilcek otorga anualmente a tres científicos y tres artistas, extranjeros y radicados en Estados Unidos, que han construido una carrera excepcional con base en su creatividad.

Este año, entre 190 contendientes, la Fundación seleccionó a los músicos: Juan Pablo Contreras (México), Ruby Ibarra (Filipinas) y Arooj Aftab (Arabia Saudita) como ganadores de este prestigioso galardón.

Cada ganador recibirá un trofeo, personalizado con la tipografía de su nombre y un estímulo de $50,000 dólares.

Contreras es el primer músico mexicano en recibir un premio de la Vilcek Foundation. En años anteriores, la Fundación ha premiado a grandes celebridades de la música clásica como al cellista Yo-Yo Ma y al compositor Osvaldo Golijov.

La Vilcek Foundation se enorgullece por celebrar e incentivar a inmigrantes que, a través de su arte o con sus contribuciones científicas, enriquecen a los Estados Unidos.

En respuesta a este premio, Juan Pablo Contreras comentó: “Es un orgullo enorme para mí el ganar este premio por mi trayectoria, y más aún el ser el primer músico mexicano en recibir un premio de la Vilcek Foundation. Yo me mudé a Estados Unidos cuando tenía 19 años, con el sueño de convertirme en compositor de m úsica clásica. Realicé estudios en el California Institute of the Arts (Licenciatura), la Manhattan School of Music (Maestría) y la USC Thornton School of Music (Doctorado), y tuve a grandes mentores, como Daniel Catán, Nils Vigeland y Donald Crockett, que me impulsaron a escribir la música clásica que más me apasiona: la que suena y celebra a México.Estados Unidos es un país que ha sido muy generoso conmigo y que me ha permitido convertir mi arte en una profesión. Jamás me imaginé que 15 años después de emprender este sueño, una institución tan prestigiosa como la Vilcek Foundation me daría este premio como un reconocimiento por inmigrar a este país y crear música que celebre a mis raíces. Agradezco profundamente a todas las instituciones mexicanas que han apoyado mi carrera, especialmente a Universal Music México y a los integrantes de la Orquesta Latino Mexicana, y a todas las orquestas que han hecho sonar mi música alrededor del mundo”.

CORTESÍA / Juan Pablo Contreras

Sobre el compositor

Juan Pablo Contreras es el compositor y director de orquesta mexicano más joven en ser nominado a un Latin GRAMMY. Su música es reconocida por sintetizar en un mismo lenguaje la tradición clásica con elementos sonoros de la cultura popular mexicana y ha sido interpretada por 40 de las mejores orquestas del continente. Contreras es el primer compositor mexicano en firmar un contrato discográfico con Universal Music México, ser compositor residente de Los Angeles Chamber Orchestra y ganar el prestigioso BMI William Schuman Prize.

MF