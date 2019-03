José Riaza, sumergido en la anarquía

Todo comenzó con lo que parecía ser una gira más. Presentaciones aquí y allá, afinar instrumentos, preparar el espectáculo de cada noche. Nada fuera de lo común, hasta que José Riaza, artista español de mil batallas, se dio cuenta de que hacía falta “algo” en su vida. Percibió una pieza ausente en su rompecabezas creativo, una que terminaría por convertirse no en canción, sino en libro: “Retales de anarquía”.

Riaza, viejo conocido de los escenarios independientes de la ciudad, explica en entrevista exclusiva con este medio las razones que lo llevaron a darle forma a “Retales de anarquía”, libro que define atinadamente como “un alto en el camino en la vida de un artista. Nace de una crisis que enfrenté el año pasado, donde me sentía perdido. Estaba en medio de la gira, cantando, pero me sentía muerto por dentro. La música, algo tan bello para mí y hermoso, no me podía sacar de lo que sentía era una rutina”.

El también actor decidió entonces hacer una pausa y regresar a su país. “Me fui 3 meses a Madrid. A ver, a revisar y a descubrir muchas cosas mías. Al final de esta exploración interna nació la inquietud de escribir un libro, donde expongo esas preguntas y doy paso a la sublimación”.

Ya con el libro entre manos, José regresa a Guadalajara para presentarlo en un concierto, enlazando dos de sus grandes pasiones. El show, a beneficio de una institución en pro de la ayuda a los migrantes, será este 22 de marzo en punto de las 21:00 horas en Habana Blues (Av. Chapultepec Sur 287). La entrada el día del evento costará $180 pesos.

Lectura y canto

¿Cómo presentar un libro en el marco de un concierto? El propio Riaza reconoce que eso requirió de ingenio y hace que el show de este 22 de marzo tenga un ingrediente aún más especial. “De alguna manera estoy platicando un poco, con los poemas entre las canciones. No quería verme como un escritor misterioso, leyendo lejos de todos desde una silla. Prefiero jugar un poco con la escritura y convertirlo en algo nuevo”.

En “Retales de anarquía” el cantante explora sus facetas musicales, histriónicas y como escritor. La poesía, el reproche y la búsqueda de la aceptación son los vehículos que abordan las palabras escritas por el autor.

Ordena sus prioridades

La presentación de Riaza este 22 de marzo será una buena oportunidad para verlo en su faceta musical, misma que tendrá que compartir una apretada agenda con sus proyectos como actor.

“Este año le daré vuelo al libro de la ‘anarquía’. Algún proyecto discográfico no la vería hasta 2020. Ahora mismo estoy centrado en mi carrera como actor, aunque sigo en la composición de música, mientras que la literatura la dejaré fluir”.