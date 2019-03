La “Fe de erratas” de Édgar Velasco 

El escritor Édgar Velasco recién lanzó “Fe de erratas” (editorial Paraíso Perdido), libro de cuentos que le sigue a “Ciudad y otros relatos” (2014); las diferencias entre ambos están presentes desde el oficio propio del autor, que en entrevista cuenta: “‘Ciudad...’ lo escribí cuando trabajaba en un periódico, me gusta fantasear con que éste es un libro muy callejero; el libro y el contexto mismo de ‘Fe de erratas’ es otro”.

El tono periodístico no lo abandona, pues éste despierta su interés y “creo que como narrador buscas también responder las preguntas del manual (qué, cómo, cuándo…), pero finalmente sigue siendo esa búsqueda, aunque las encuentres en otros lados; incluso algunas historias salieron de notas que leí. Creo que permanece ese pulso periodístico, por decirlo de alguna manera”, detalla.

Otro punto que mantiene en esta obra recién lanzada es el cuidado del ritmo, “el fraseo, me encanta el trabajo de Daniel Sada por ejemplo, y sin querer repetirlo, es un trabajo que admiro mucho, me gustaría igualar esa sonoridad en las líneas. Creo que el trabajo que realizo como editor en mis días cotidianos me lleva, y creo que se puede notar, a cuidar más este lado en los relatos”.

Además del ritmo, la brevedad es otra característica que Velasco hace suya: “Estoy muy cómodo en el relato, no lo pienso en funciones de estoy experimentando o en lo que logro amarrar una novela, me gusta el género como tal por todas las vías que puede ofrecer, y además como lector es muy rico, yo disfruto los libros de cuento que son misceláneos, eso intento ofrecer, relatos que puedan dar variedad de ritmo, narrador… con solo cambiar la página”.

En “Fe de erratas” se incluyen tres fábulas: “Me interesaba hacer estos tres paréntesis dentro de la narración, el libro en el fondo tiene un asunto sobre las cosas donde uno trata de anclar su fe, ya sea en el Ministerio Público o en el futbol. En la historia de las fábulas, que me gustan mucho, quería poner tres con tres animales de diferentes ambientes: agua, tierra y aire; el zanate, confundido con el cuervo a veces, me interesa el asunto del pez y el perro… con la influencia de Bulgákov”.

Saber más

Édgar Velasco presenta “Fe de erratas” en el evento Interrogatorio literario | Novela-cuento-crónica. Hoy 7 de marzo a las 19:45 horas en Patan Ale House (Morelos 1281). En el evento, los autores Iván Farías y Cástulo Aceves también presentan sus más recientes publicaciones: “Crónicas desde el piso de ventas” y “999”, respectivamente.