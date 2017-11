José Luis Altamirano llega al Teatro Degollado

El próximo 28 de noviembre a las 20:00 horas, el pianista José Luis Altamirano se presentará en concierto en el Teatro Degollado. La velada de aproximadamente hora y 30 minutos donde tocará sus composiciones y hará un homenaje al legado de Juan Gabriel, será a beneficio del Centro de Atención y Desarrollo Integral para personas en situación de indigencia (CADIPSI) de quien está a cargo del DIF. Además, el músico está celebrando 22 años de trayectoria. Los boletos están disponibles por Ticketmaster desde los $270 a los $450 pesos.

“Son 22 años de carrera en donde he tenido la oportunidad de representar a México en diferentes países. Y cuando Dios y la vida te regalan tanto con la música, también hay que corresponder un poquito a todo eso. Te unes a las fundaciones y asociaciones que están encargadas de ayudar a la gente que más lo necesita y es muy padre que se pueda hacer equipo y alianza para ello. La música es algo que toca fibras, que llega al corazón y yo quise donar el concierto al DIF Guadalajara”.

José Luis enfatiza que la responsabilidad como músico también es ayudar a través del arte. El año pasado hizo la misma hazaña con un concierto que hizo en PALCCO en la sala Moncayo. “Se dicen muy fácil 22 años de trayectoria, pero para llegar ahí se tienen sus sacrificios. La música instrumental tiene su público, es para todas las personas aunque muchos piensen que no, pero la verdad es que el piano, cuando lo tocas con todo el corazón —como es mi caso— la gente se sensibiliza, porque luego se piensa que la música de piano sólo es para ciertos sectores económicos altos y no es cierto, he dado conciertos en Plaza Liberación donde la gente se te entrega con el alma”.

El pianista ya prepara un nuevo disco con música de su inspiración que espera tener listo para el próximo año que ya está por llegar. Mientras tanto, para los que acudan a la presentación del 28 de noviembre, podrán ser partícipes del legado que él ha creado a partir de su amor por la música y su piano. “Yo soy un compositor contemporáneo, y tocaré temas que yo he hecho desde que inicié mi carrera. He estado preparando algo muy fuerte que no he tocado en otras ocasiones, hay un poco de todo y temas que la gente ya conoce, pero que yo le incluyo mis propios arreglos”.

LO BÁSICO

¿Qué sonará?

En el concierto se escucharán piezas como “Historias” y “Caricias del alma”, además del repertorio que tendrá de Juan Gabriel a manera de homenaje y agradecimiento por el apoyo que le dio a su carrera.