¿Jesús de Nazaret si nació el 25 de diciembre?

Oficialmente, para la religión católica, el 25 de diciembre es la fecha del nacimiento de Jesús, un día importante además de la Pascua. Sin embargo, diversas investigaciones han revelado que este día no es exactamente el de su nacimiento. Entonces, ¿cuál es la verdadera fecha de su nacimiento?

Gracias a la investigación sobre este personaje histórico y fundamental en la corriente religiosa, se ha podido deducir información relevante acerca de él, como por ejemplo, la fecha de su nacimiento.

¿Cuál es el año real del nacimiento de Jesús?

Para responder a estas preguntas, los “evangelios” son una fuente clave que puede darnos respuestas. Los evangelistas Mateo, por ejemplo, mencionan su nacimiento durante los días de "Herodes el Grande". Se sabe que Herodes reinó uno o dos años más mientras Jesús estaba vivo, lo que sugiere que Jesús habría nacido en el año 5 o 6 a.C.

¿Por qué se cree que Jesús nació el 25 de diciembre?

Aunque existen referencias y aproximaciones sobre el posible año del nacimiento de Jesús, no se puede decir lo mismo sobre el día. El 25 de diciembre fue elegido para celebrar su nacimiento, pero no es una fecha confirmada; más bien, se trató de una elección. Incluso las principales fuentes religiosas no confirman este día.

Entonces, la elección del 25 de diciembre se hizo para facilitar la conversión de la población romana al cristianismo. La primera referencia a esta fecha data de la época del emperador Constantino, quien legalizó la práctica del cristianismo.

Para hacer más fácil esta conversión, eligieron esta fecha especial, superponiéndola a las celebraciones paganas del Sol Invicto, un dios oriental que había sido elevado al culto oficial del Imperio por el emperador Aureliano a finales del siglo III.

De esta manera, se conectaron muchos aspectos del cristianismo y de Jesús con los dioses antiguos.

