Isaac Hernández, por primera vez en el Tres de Marzo

Isaac Hernández es un artista comprometido con su oficio y sabe que todavía puede llegar mucho más lejos; además, es el único bailarín mexicano que ha recibido el Premio Benois de la danza. Otro rasgo que lo caracteriza es que siempre está dispuesto a colaborar en causas sociales; prueba de ello es que se sumó al concierto que Plácido Domingo organiza en el Estadio Tres de Marzo, cuyos beneficios se destinarán a los proyectos sociales de la Fundación Real Madrid, en zonas marginadas de México y América Latina.

“Me emocionó mucho que el Maestro Plácido estuviera haciendo esto en mi ciudad, es un honor tenerle en Guadalajara y un honor que me haya invitado a ser parte de esa noche. Es un sentimiento muy bonito cuando como artistas nos unimos para crear y regalar una noche con un noble propósito, ya que los artistas que participamos lo hacemos a título gratuito. Me encantaría tener más tiempo para hacer más eventos con estos propósitos”, comparte el bailarín en entrevista.

-¿Qué le presentarás al público?

-Bailaré el “Pas de Deux” de Don Quixote con la bailarina más relevante de nuestra generación, Tamara Rojo. Será una experiencia única, ¡nunca he tenido la oportunidad de bailar en un estadio de futbol! Estoy emocionado y curioso por sentir la energía del público.

-¿Qué admiras de Plácido Domingo? ¿Ya tuviste oportunidad de conocerlo, de conversar con él?

-Tuve la oportunidad de saludarlo la última vez que presenté “Despertares” en Guadalajara, es una bellísima persona; a donde vas y mencionas el nombre de Plácido, no hay más que buenos comentarios llenos de admiración y respeto. Admiro su pasión por la vida y al mismo tiempo su gran trabajo en las diferentes facetas de su carrera.

-¿Por qué es importante que figuras públicas como tú hagan eco de este tipo de eventos en un mundo que cada vez parece más polarizado?

-No podemos dejar de ayudarnos mutuamente; como seres humanos, me parece que es un propósito fundamental de nuestra creación y es importante mantenerlo vivo. Es importante creer en ayudar sin esperar nada a cambio y confiar que con el ejemplo se puede inspirar a generaciones a seguir viendo más allá de sus propios intereses.

Comienza a filmar en dos semanas

Próximamente veremos al bailarín incursionar, por primera vez, en el cine; lo que nos llevó a preguntarle qué lo motivó a tomar el reto de actuar en la cinta “El rey de todo el mundo”: “Si me lo hubieran dicho hace cinco años, no lo hubiera creído, no era algo que hubiera considerado, pero a lo largo de mi carrera he aprovechado las oportunidades siempre y he vivido grandes experiencias; la oportunidad de trabajar con Carlos Saura es única en la vida y tenerlo en México, más especial todavía, así que hice lo posible por poder aprovecharla. Ahora empiezo a recibir otras oportunidades para el cine y estoy feliz de que se me hayan abierto las puertas de esa manera. Me ilusiona imaginar todo lo que puedo aprender y descubrir sobre mi persona a través de esta nueva experiencia”.

-¿Qué nos puedes adelantar acerca de tu personaje y tu vinculación con el director Carlos Saura?

-Dentro de mis películas favoritas están “Carmen” de Saura con Antonio Gades, y “Bodas de Sangre”. Me siento ansioso por verle trabajar, hasta ahora ha confiado muchísimo en mí para invitarme a su regreso a la ficción después de 10 años. Mi personaje no va muy de acuerdo con mi personalidad y por eso me emociona más el reto.

-La cinta se filmará con recursos del Estado de Jalisco, por lo que es muy probable que aquí se hagan escenas. ¿Qué emociones te deja estar vinculado también de esa manera a tu lugar de origen?

-Creo que tenemos que sentirnos orgullosos de tener a Carlos creando algo en México y utilizando nuestra música, es algo que quedará ahí siempre en la historia. Nunca hubiera imaginado vivir esto en Guadalajara y ahora en un par de semanas empezaremos a filmar ahí. Me siento también orgulloso que, a través de esta película, Jalisco figurará siempre como el lugar donde Saura creó “El rey de todo el mundo”.

Regresará “Despertares”

Aunado a su presentación en el concierto y la filmación de la película, Hernández también se alista para abrir la temporada en el Teatro Colón con “El Quixote” de Vladímir Vasíliev, “será otro sueño presentarme ahí y trabajar con esta leyenda del ballet. También tengo funciones en Chicago, Luxemburgo y regreso al Bolshói. Además, estoy trabajando para llevar ‘Despertares’ y ‘Despertares Impulsa’ a Guadalajara. Me interesa que mi Estado pueda vivir lo que se vivió en la Ciudad de México con los workshop y audiciones. Tengo ya una estructura armada con un contenido que me emociona mucho, ahora solo estoy en espera de la decisión de las instituciones gubernamentales e iniciativa privada para poder hacer posible algo muy especial para nuestro Estado y poder compartir los detalles con todos ustedes. Confío en que se tenga la visión de los beneficios que estos proyectos aportan a la sociedad y la proyección del Estado de Jalisco en el mundo”, finaliza.

Asiste

“Plácido en el alma”, domingo 3 de marzo, 19:00 horas, en el Estadio Tres de Marzo.