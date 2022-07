Isaac Hernández: "Despertares", la continuidad de un espectáculo de alto nivel

Después de dos años de ausencia debido a la contingencia derivada de la pandemia por COVID-19, la gala de ballet internacional “Despertares” regresa al escenario del Auditorio Nacional este 6 de agosto próximo, en lo que será la octava edición de una cita escénica que congrega a los bailarines más destacados del momento en el escenario mundial, al tiempo que persigue ganar un público más amplio para la danza.

El espectáculo, que presentará 14 números con 30 artistas en escena en dos horas y media, contará con la participación de figuras como Sae Eun Park, bailarina estrella de la Ópera de París, Michaela DePrince de Sierra Leona, quien ha bailado con el Ballet Nacional de Holanda y el Ballet de Boston, y Chey Jurado de España, bailarín que inició en el Break dance antes de pasar a la danza contemporánea.

Compartir la alegría

Hernández, director artístico de la gala que realiza en conjunto con Soul Arts Productions, dijo en entrevista con EL INFORMADOR que regresar “es emocionante, tras haber pasado —todas las personas— un momento muy difícil, por eso creo que es importante dar continuidad a este tipo de proyectos dentro de esta ‘nueva normalidad’, y es más valioso que nunca poder compartir alegría y buenos momentos, de modo que estos eventos formen parte de la agenda cultural del país”.

Asimismo, sostiene el bailarín, un espectáculo de esta clase “ofrece a la gente que no puede viajar la oportunidad de no tener que ir a, digamos, diez países diferentes para ver el contenido de lo que puede atestiguar en la función, artistas especiales de muy alto nivel y en un escenario de primera, como el Auditorio Nacional”.

Respeto al público

En una década de realizar esta gala internacional, Hernández refiere que ha aprendido que “lo más difícil para un proyecto como este es alcanzar la continuidad; en nuestro país es complicado construir a largo plazo. Cuando empecé, creí que a los cinco años las cosas se darían más fácil, pero la realidad para estas iniciativas es que se transforman siempre, el país pasa por cambios sucesivos, la sociedad, los intereses; se necesita escuchar y estar consciente de la realidad que vivimos las personas para dar con las sinergias adecuadas”.

Y “Despertares” ha probado su calidad, lo que –comenta el bailarín– “ha sido lo más importante para mí desde el principio; se puede decir que al empezar, el común denominador de opiniones decía que este tipo de eventos (y el ballet) no le interesaban a la gente, que no tenía futuro esto. Pero creo que si das el debido respeto al público al ofrecer calidad, de crear una noche irrepetible en el escenario, el público aprecia y responde. Es algo especial y es muy bonito ver cómo esta década de ‘Despertares’ ha influenciado la vida cultural de México”.

Buscar la excelencia

Respecto del programa en lo general, detalla Hernández, organizar este evento “me ha dado la libertad de no mantenerme cerrado a una disciplina en lo particular; por supuesto que me interesa que la línea o eje central de “Despertares” sea el ballet clásico, pero siempre me ha interesado también ofrecer al público artistas donde el común denominador sea la excelencia”.

De esta forma, el público mexicano podrá apreciar —además de los ya mencionados— a profesionales como Natalia Osipova, del Royal Ballet de Londres, el Ballet Bolshoi y el American Ballet, así como Maria Alexandrova y Vladislav Lantratov, ambos del Bolshoi; pero también al grupo de Ámsterdam Guetto Funk Collective, quienes abren la gala, una parte de una pieza muy poco vista de William Forsythe (con música de James Blake) y la cantante mexicana Geo Meneses, acompañada por Los Macorinos.

Toma Nota

Agéndalo

Isaac Hernández presenta “Despertares”/ Gala de danza.

Fecha: sábado 6 de agosto de 2022/ 20:30 horas.

sábado 6 de agosto de 2022/ 20:30 horas. Sede: Auditorio Nacional (Ciudad de México).

Auditorio Nacional (Ciudad de México). Boletos: a través del sistema Ticketmaster. Página oficial: www.auditorio.com.mx

a través del sistema Ticketmaster. Página oficial: Restricciones : No se permite el acceso con alimentos, bebidas, cámaras fotográficas o de video.

: No se permite el acceso con alimentos, bebidas, cámaras fotográficas o de video. Boletos: de 627 a dos mil 760 pesos.