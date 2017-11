Irvine Welsh, el desencanto de una generación

El escritor escocés Irvine Welsh volvió a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) luego de dos años de ausencia para presentarse en el foro Ciudad, dentro del coloquio “Los acosos de la civilización: de muro a muro”. Allí compartió mesa con el arquitecto Daniel Jadue, el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa y el académico Ricardo Raphael.

Welsh visitó la FIL en 2015 como parte de la comitiva del Reino Unido como invitado de honor, meses después del referéndum donde Escocia decidió seguir siendo parte del Reino Unido, pero meses antes del Brexit y las elecciones de Trump (Welsh vive en Estados Unidos). Sobre ambas elecciones, Irvine dijo en entrevista: “Fue una manera de arruinar las cosas”.

El perfil multidisciplinario de la mesa en la que estuvo en esta ocasión fue para compartir las distintas experiencias sobre la concepción de ciudad, desde la arquitectura, el gobierno y la escritura (Welsh ha sido elogiado por sus retratos de Edimburgo, Londres y Miami latentes en sus novelas): “Para mí es interesante ver cómo lo que pasa localmente, es importante. Hay generación de ideas, se discute: es un ambiente más dinámico, más estimulante”.

Además, la ciudad es un espacio clave para la convivencia, incluso si se piensa en términos globales: “Debe haber una identidad local, una expresión local. Es uno de los males de la globalización: olvidarnos de lo local, cuando los nacionalismos crecen como proyectos al mismo tiempo. El único antídoto a eso es una democracia real. Tal vez con naciones más pequeñas, más evolución e independencia de la gente en contra de esos sistemas. Creo también es estimulante esta parte sistémica donde los grandes Estados imperialistas ya no tienen una causa por la cual luchar”. Welsh también advierte un cambio en el paradigma de las sociedades, no solo en el capitalismo, sino también en temas como los roles de género: “Tenemos que controlar estos cambios de manera proactiva, positiva y democrática, lo más que podamos. Y empoderar a las personas, es lo correcto”.

Nostalgia por “Trainspotting”

El escritor platicó de “Trainspotting 2”, la secuela de “Trainspotting”, película basada en su primera novela homónima y con la cual saltó a la fama (al igual que su director, Danny Boyle): “Fue muy emocional para nosotros, creo que mucho de esa nostalgia se refleja en la película. Es sobre gente que envejeció, pero no queríamos hacerlo así. Al final quisimos hacer algo con los personajes ya bien conocidos y creados, la idea era que los actores tuvieran más espacio para actuar sobre esos personajes y que les sacaran mayor provecho. Si hubiéramos filmado hace 15 años creo que hubiera sido más como “Porno”, el libro. Pero esperarnos estos 15 estuvo bien: nos damos cuenta de que ya no son jóvenes. Si la hubiéramos hecho como la planeamos originalmente hubiera sido como la primera película, con los jóvenes y no como son ahora con 50 años y los cambios de la vida.

—Es más cómica y menos dramática

—Sí, fue muy cómica hacerla, en muchos sentidos. De veras fue emotivo para mí, también para el productor, director y los actores. Todos crecimos en este mundo del entretenimiento y seguimos siendo amigos, continuamos con una relación. Nos lleva de nuevo a que eso la hizo emocional.

—¿Cómo evolucionó tu escritura en estos años? ¿Te sientes cercano a la historia todavía?

—Sí, así sucede cuando uno escribe sobre unos personajes por tanto tiempo. Se convierten en un vehículo para contar la historia. Y aunque escribo de una manera emotiva, no me involucro emocionalmente con los personajes. Me he dado cuenta de eso, los personajes son la base para la historia. Escribí otro libro sobre “Trainspotting”, saldrá en marzo (en español quizá para 2019).

—En 2012 se publicó “Skagboys”, también con los mismos personajes.

—Sí, es la precuela. “Porno” es la secuela; el nuevo libro será otra secuela.

—¿También lo filmarías?

—No sé, es muy diferente. No sé qué tan fílmico pueda ser, pero creo que no. Hay libros en los que se ve, en este creo que no, por alguna extraña razón.

SABER MÁS

Además de su próximo libro, Welsh colaborará en los próximos meses en un par de producciones para las plataformas de Netflix y Amazon.